"Хотіли взяти нас голими руками": патріарх Кирило виправдав вторгнення ЗС РФ до України

За словами патріарха РПЦ, повномасштабна війна нібито сталася через "згубну спробу Заходу осквернити і нав'язати Росії свою систему аморальних цінностей".

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У понеділок, 10 квітня, патріарх Російської Православної церкви Кирило спробував виправдати вторгнення ЗС РФ в Україну. Заяву патріарха РПЦ цитує "Комсомольська правда".

Після недільної літургії у храмі Христа Спасителя у свято Входу Господнього до Єрусалима патріарх зробив заяву, в якій звинуватив Захід у бажанні нав'язати свої цінності Росії.

"Було завдання взяти нас голими руками, без жодної війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, нав'язати нам свої цінності", — заявив він.

За словами патріарха, російський народ та керівництво країни усвідомили, що цінності західного світу суперечать цінностям РФ.

"Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які і були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, все це призвело до воєнного протистояння", – повідомив патріарх.

Моральну систему цінностей у Росії патріарх кардинально відокремив від "цінностей" Європи.

"Ми не хочемо, щоб були батьки номер 1 і номер 2. Ми не хочемо, щоб було втрачено різницю між статями. Ми не хочемо, щоб розпуста стала нормою життя", — підкреслив він.

Нагадаємо, у лютому були оприлюднені розсекречені архіви спецслужб. ЗМІ, посилаючись на "злив" даних, стверджували, що Володимир Гундяєв (патріарх Кирило) у 1970-ті роки був радянським шпигуном під псевдонімом "Михайлов", котрий щільно співпрацював з КДБ та працював у Швейцарії.

На початку квітня патріарх РПЦ запропонував заможним росіянам віддати частину своїх доходів державі "на благо Росії у цей непростий час викликів та ризиків".