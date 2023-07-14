Патриарх Кирилл аннексировал епархии УПЦ, расположенные на захваченных РФ территориях Украины

Алчевская, Луганская и Ровеньковская епархии, которые ранее принадлежали УПЦ, теперь под контролем Русской православной церкви.

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На временно оккупированных территориях Украины российский патриарх Кирилл провел аннексию в Луганске и Алчевске епархий Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил в Telegram Владимир Полуполтинных, командир 6-го казачьего полка оккупантов.

На саму УПЦ якобы давит Киев, договорившийся, по мнению захватчика, с Вселенским патриархом Варфоломеем. Полуполтинных обвинил его в попытке забрать Лавру себе, а ее святыни "бросить к ногам католиков, подготовив все для новой унии".

Епархии якобы уже перешли в прямое подчинение Кирилла (Гундяева). Протоиерей Андрей Кураев охарактеризовал произошедшее "церковной кражей". Он заявил, что в состав РПЦ уже зарегистрированы не только Алчевская и Луганская епархии, но и Ровеньковская.

Епископ Савва (Тутунов), управляющий делами Московской патриархии, назвал эти епархии законной собственностью РПЦ. Они, по его словам, якобы всегда принадлежали россиянам. При этом Тутунов добавил, что решение приняли без учета мнения Синода РПЦ, который для этого даже не стали собирать.

Реакция УПЦ МП

Никакого комментария от предстоятеля УПЦ МП Онуфрия нет. Сейчас на ситуацию с присоединением епархий религиозной структуры представителями также не объявлено.

РПЦ на оккупированных территориях в Украине

Русская православная церковь интегрирует религиозные украинские учреждения в свое подчинение. В апреле патриарх Кирилл назначил протоиерея Димитрия Василенкова "духовным наставником" для российских войск в Украине. Он будет отвечать за взаимодействие с военными подразделениями и сотрудниками правоохранительных органов РФ. Отношения к Украине оккупант не имеет, ведь работал в Санкт-Петербургской епархии.

Напомним, настоятель ПЦУ Епифаний заявил, что российская православная церковь участвовала в подготовке вторжения РФ в Украину. По его словам, Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым оказался в "рабской покорности" тирании Кремля.