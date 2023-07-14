Патріарх Кирило анексував єпархії УПЦ, розташовані на захоплених РФ територіях України

Алчевська, Луганська та Ровеньківська єпархії, які раніше належали УПЦ, тепер під контролем Російської православної церкви.

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На тимчасово окупованих територіях України російський патріарх Кирило провів анексію у Луганську та Алчевську єпархій Української православної церкви (УПЦ). Про це повідомив у Telegram Володимир Полуполтинних, командир 6-го козачого полку окупантів.

На саму УПЦ наче тисне Київ, який домовився, на думку загарбника, з Вселенським патріархом Варфоломієм. Полуполтинних звинуватив його у спробі забрати Лавру собі, а її святині "кинути до ніг католиків, підготувавши все для нової унії".

Єпархії нібито вже перейшли в пряме підпорядкування Кирила (Гундяєва). Протоієрей Андрій Кураєв охарактеризував подію "церковною крадіжкою". Він заявив, що у склад РПЦ вже зареєстровані не тільки Алчевська та Луганська єпархії, але й Ровеньківська.

Єпископ Сава (Тутунов), керуючий справами Московської патріархії, назвав ці єпархії законною власністю РПЦ. Вони, з його слів, наче завжди належали росіянам. Водночас Тутунов додав, що рішення ухвалили без урахування думки Синоду РПЦ, який для цього навіть не стали збирати.

Реакція УПЦ МП

Жодного коментаря від предстоятеля УПЦ МП Онуфрія немає. Наразі на ситуацію з приєднанням єпархій релігійної структури представниками також не оголошено.

РПЦ на окупованих територіях в Україні

Російська православна церква інтегрує релігійні українські установи у своє підпорядкування. У квітні патріарх Кирило призначив протоієрея Димитрія Василенкова "духовним наставником" для російських військ в Україні. Він відповідатиме за взаємодію з військовими підрозділами та співробітниками правоохоронних органів РФ. Стосунку до України окупант немає, адже працював у Санкт-Петербурзькій єпархії.

Нагадаємо, настоятель ПЦУ Епіфаній заявив, що російська православна церква брала участь у підготовці вторгнення РФ в Україну. З його слів, Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим опинився в "рабській покірності" тиранії Кремля.