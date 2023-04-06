Патріарх РПЦ Кирило призначив головного по війні в Україні священника (фото)

Штатний військовий священник РПЦ очолить "духовенство" на тимчасово окупованій українській території.

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У четвер, 6 квітня, патріарх Російської православної церкви Кирило призначив протоієрея Димитрія Василенкова "духовним наставником" для російських військ в Україні. Про це повідомили на сторінці російської релігійної структури.

Клірик Санкт-Петербурзької єпархії обійматиме посаду виконувача обов'язків заступника голови Синодального відділу. Він відповідатиме за взаємодію з військовими підрозділами та співробітниками правоохоронних органів РФ. Йдеться про "духовенство" на тимчасово окупованій території України.

"Хто такий протоієрей Димитрій Василенков?"

Народився у сім'ї російських військовослужбовців. Навчався проходив у Вищому військово-політичному училищі імені Андропова. Спочатку Дмитро працював сторожем у церкві, а згодом почав релігійну службу. Він був паламарем, а потім вступив до семінарії. У 2004 році протоієрей висвячений на священника. Навчався у Санкт-Петербурзькій духовній семінарії, яку закінчив у 2006 році.

Він є штатним військовим священником, керівником відділу Санкт-Петербурзької єпархії із взаємодії із козацтвом. Священнослужитель не цурався відвідувати окуповані російськими військами території України, починаючи з 2014 року.

Фокус з посиланням на російські ЗМІ 2 квітня повідомив, що Патріарх Кирило запропонував російським громадянам зі значними статками віддати кошти "на благо РФ". Він закликав зрозуміти, що гроші підуть на подолання труднощів, з якими зіткнулася Росія після масштабного вторгнення на територію України. Подробиці звичайним росіянам він не пояснив. Керівник РПЦ звернув увагу на те, що великі гроші для кожної людини є "великою відповідальністю". Він вважає, що кошти потрібно використовувати у благих намірах, оскільки це дозволить "гарантувати безпеку, незалежність та свободу народу".