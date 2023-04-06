Патриарх РПЦ Кирилл назначил главного по войне в Украине священника (фото)

Штатный военный священник РПЦ возглавит "духовенство" на временно оккупированной украинской территории.

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В четверг, 6 апреля, патриарх Русской православной церкви Кирилл назначил протоиерея Димитрия Василенкова "духовным наставником" для оккупационных войск в Украине. Об этом сообщили на странице российской религиозной структуры.

Клирик Санкт-Петербургской епархии будет занимать должность исполняющего обязанности заместителя председателя Синодального отдела. Он будет отвечать за взаимодействие с военными подразделениями и сотрудниками правоохранительных органов РФ. Речь идет о "духовенстве" на временно оккупированной территории Украины.

"Кто такой протоиерей Димитрий Василенков?"

Родился в семье российских военнослужащих. Учился в Высшем военно-политическом училище имени Андропова. Сначала Дмитрий работал сторожем в церкви, а затем начал религиозную службу. Он был пономарем, а затем поступил в семинарию. В 2004 году протоиерей рукоположен в священники. Учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии, которую окончил в 2006 году.

Он штатный военный священник, руководитель отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством. Священнослужитель посещал оккупированные российскими войсками территории Украины, начиная с 2014 года.

Фокус со ссылкой на российские СМИ 2 апреля сообщил, что Патриарх Кирилл предложил российским гражданам со значительным состоянием отдать средства "во благо РФ". Он призвал понять, что деньги пойдут на преодоление трудностей, с которыми столкнулась Россия после масштабного вторжения на территорию Украины. Подробности обычным россиянам он не объяснил. Руководитель РПЦ обратил внимание на то, что большие деньги для каждого человека "большая ответственность". Он считает, что средства следует использовать в благих намерениях, поскольку это позволит "гарантировать безопасность, независимость и свободу народа".