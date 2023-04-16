Російська православна церква брала участь у підготовці вторгнення РФ в Україну, — Епіфаній

За словами предстоятеля ПЦУ, Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим опинився в "рабській покірності" тиранії Кремля. Україна має розірвати всі зв'язки з РПЦ, упевнений він.

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Церковні інститути в Росії стали одним із інструментів агресії "російського світу". Про це написав 16 квітня митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній у колонці для видання "Українська правда".

Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим, за його словами, перебуває в "рабській покірності кремлівської тиранії" та служить їй. Структури Російської православної церкви (РПЦ) системно включилися в підготовку та здійснення повномасштабної військової агресії проти України, зазначив священнослужитель.

Епіфаній наголосив, що невід'ємною частиною опору України має стати повний розрив усіх зв'язків із Московською патріархією, які досі ще залишаються в частини православних в Україні.

"На словах релігійне об'єднання, яке називає себе УПЦ, нібито дистанціюється від свого патріарха та Російської церкви, а насправді залишається в підпорядкуванні їм. Виправити цю ситуацію здатна лише законодавча заборона будь-яких релігійних організацій, що підпорядковуються російським релігійним центрам", — зазначив митрополит.

Кремль, як написав глава ПЦУ, перетворив усі подібні організації на власні центри впливу, з яких православні, мусульманські, протестантські й інші релігійні лідери РФ сприяють агресору та виправдовують його злочини.

"Україна має право захищати себе від російської гібридної агресії в духовній сфері, так само як захищає себе на полі бою", — сказав Епіфаній.

Завдання держави полягає в захисті суверенітету й безпеки України в усіх сферах, а ідеологія "російського світу" та її інструменти — це реальна загроза країні, зауважив він.

"Наша боротьба з цією загрозою справедлива та правильна. Борючись із драконом, ми не маємо права самі перетворюватися на нього. Я, як і раніше, закликав наших вірян і шанувальників та надалі це робитиму: необхідно пам'ятати про відповідальність, не піддаватися на провокації та перемогти зло не новим злом, а добром — як заповідає нам Євангеліє", — повідомив Епіфаній.

Нагадаємо, що росЗМІ нещодавно знайшли в базах МВС чинний паспорт громадянина Росії глави УПЦ МП митрополита Онуфрія. Священник заперечував наявність у нього російського паспорта.

У Львові на початку квітня завершили діяльність УПЦ Московського патріархату. Перед Великоднем у рідному домі має бути порядок, писав про таке рішення міський голова Андрій Садовий.