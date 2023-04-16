Русская православная церковь участвовала в подготовке вторжения РФ в Украину, – Епифаний

По словам предстоятеля ПЦУ, Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым оказался в "рабской покорности" тирании Кремля. Украина должна разорвать все связи с РПЦ, уверен он.

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Церковные институты в России стали одним из инструментов агрессии "русского мира". Об этом написал 16 апреля митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний в колонке для издания "Украинская правда".

Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым, по его словам, находится в "рабской покорности кремлевской тирании" и служит ей. Структуры Русской православной церкви (РПЦ) системно включились в подготовку и осуществление полномасштабной военной агрессии против Украины, заметил священнослужитель.

Епифаний подчеркнул, что неотъемлемой частью сопротивления Украины должен стать полный разрыв всех связей с Московской патриархией, которые до сих пор еще остаются у части православных в Украине.

"На словах религиозное объединение, которое называет себя УПЦ, якобы дистанцируется от своего патриарха и Русской церкви, а на деле — остается в подчинении им. Исправить эту ситуацию способен только законодательный запрет любых религиозных организаций, подчиняющихся российским религиозным центрам", – отметил митрополит.

Кремль, как написал глава ПЦУ, превратил все подобные организации в собственные центры влияния, из которых православные, мусульманские, протестантские и другие религиозные лидеры РФ способствуют агрессору и оправдывают его преступления.

"Украина имеет право защищать себя от российской гибридной агрессии в духовной сфере так же, как защищает себя на поле боя", – сказал Епифаний.

Задача государства состоит в защите суверенитета и безопасности Украины во всех областях, а идеология "русского мира" и его инструменты — это реальная угроза стране, заметил он.

"Наша борьба с этой угрозой справедлива и правильна. Борясь с драконом, мы не имеем права сами превращаться в него. Я по-прежнему призывал наших верных и поклонников, и в дальнейшем буду это делать: необходимо помнить об ответственности, не поддаваться на провокации и победить зло не новым злом, а добром – как завещает нам Евангелие", — сообщил Епифаний.

Напомним, что росСМИ недавно нашли в базах МВД действующий паспорт гражданина России главы УПЦ МП митрополита Онуфрия. Священник отрицал наличие у него российского паспорта.

Во Львове в начале апреля завершили деятельность УПЦ Московского патриархата. Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок, писал о таком решении мэр города Андрей Садовый.