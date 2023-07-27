"Когда Путин умрет": власти Ирландии рассказали, какой будет реакция в случае смерти главы Кремля

Нейтралитет страны относится в большей степени к военной сфере, нежели к политической. Власти Ирландии также сомневаются, что официальная делегация приедет на похороны Путина.

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, отметил, что ирландское правительство, скорее всего, не будет выражать соболезнования России в случае, если наступит смерть российского президента Владимира Путина. Об этом заявил Лео Варадкар, передает Independent.

Лео Варадкар также отметил, что он не верит в возможность присутствия ирландской делегации на похоронах российского президента Владимира Путина.

Издание напоминает, что ирландское правительство строго придерживалось политики нейтралитета на протяжении всей Второй мировой войны. Этот нейтралитет означал, что Ирландия не вступала в вооруженные конфликты и не принимала участие в военных действиях, стараясь оставаться нейтральной и не вмешиваться в дела других государств.

Тогдашний министр иностранных дел Ирландии Эймон де Валера вызвал негативную реакцию международного сообщества, когда в 1945 году выразил соболезнования Германии в связи со смертью Адольфа Гитлера, который покончил жизнь самоубийством в конце Второй мировой войны.

Это событие нанесло значительный репутационный ущерб де Валери и государству и считается важным моментом в истории ирландского нейтралитета.

Вопреки заявлениям о сохранении политики нейтралитета, высокопоставленные чиновники в Ирландии утверждают, что такой нейтралитет относится в большей степени к военной сфере, нежели к политической.

Напомним, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар 19 июля на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве заявил, что его страна ведет расследование, чтобы узнать, каким образом детали ее производства оказались в российском дроне-камикадзе, атаковавшем Николаев.