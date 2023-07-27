Избил работника и полицейского: дипломата из Украины задержали в корейском пабе, — СМИ

По информации медиа, мужчина устроил драку возле заведения, а затем избил работника и правоохранителя, которые хотели разнять клиентов. В посольстве принесли извинения за инцидент.

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В Южной Корее по обвинению в нападении на работника бара и полицейского задержали нетрезвого украинского дипломата. Об этом 26 июля сообщили в местном медиа KBS.

По данным СМИ, инцидент произошел примерно в 23:50 25 июля в Сеуле. 40-летний сотрудник украинского посольства якобы устроил драку с клиентами.

Успокоить посетителей вышел сотрудник паба, которого дипломат якобы ударил в лицо. Также, как сообщается, он избил офицера полиции, которого вызвали из-за драки.

В медиа передали, что мужчину задержали и обвинили в нападении и препятствовании правосудию, но быстро отпустили.

"Мы еще не получили официального уведомления через Министерство иностранных дел, будет ли он использовать иммунитет", — сказал журналистам представитель полиции.

Украинский дипломат якобы избил правоохранителя: реакция посольства

Инцидент 27 июля прокомментировали в Посольстве Украины в Республике Корея. Там заявили, что персонал учреждения уважает и строго придерживается законов страны.

"Посольство хочет выразить свои искренние извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом. Посольство тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование дела", — говорится в сообщении.

Также в посольстве призвали не спекулировать непроверенной информацией.

Напомним, 26 июля в здании, где расположен комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, отключили свет за неуплату. Нардеп Ярослав Железняк написал, что это "и смешно, и грустно".

Также 26 июля в ГПСУ рассказали, как предотвратили вывоз из Украины почти 300-летней уникальной скрипки. Инструмент сопровождали водители и стюардесса, владельца он якобы не имеет.