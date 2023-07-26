Почти 300-летняя "королева оркестра": пограничники ищут владельца уникальной скрипки (фото)

Во время таможенного контроля в Одесской области в автобусе обнаружили скрипку, изготовленную всемирно известным мастером Антонио Страдивари. Ее перевозили водители и стюардесса, владельца у инструмента якобы нет.

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В Одесской области предотвратили вывоз за границу уникальной скрипки, изготовленной итальянским мастером Антонио Страдивари в 1730 году. Деталями 26 июля поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Вывезти из Украины всемирно известный музыкальный инструмент помешали пограничники Белгород-Днестровского отряда и таможенники пункта-пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

Во время контроля в салоне рейсового автобуса обнаружили сумку, а в ней — скрипку, изготовленную Страдивари. Инструмент сопровождали только двое водителей-иностранцев и стюардесса. По их словам, уникальное изделие — передача, которую не забрали на территории Украины.

"Всемирно известный предмет якобы не имеет владельца", — подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники предположили, что скрипка может представлять историческую и культурную ценность, ведь Страдивари создал лишь примерно 2,5 тысячи инструментов. До наших дней сохранились лишь примерно 650 из них.

"Поэтому "королева оркестра" изъята и передана на экспертное исследование", — добавили в ГПСУ.

Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ Фото: ГПСУ

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