Устроил драку в сеульском пабе: МИД отзывает украинского дипломата из Южной Кореи

Сообщалось, что в Сеуле за нападение на работника заведения и правоохранителя задержали сотрудника украинского посольства. Представитель МИД Олег Николенко рассказал, что его "немедленно" возвращают на Родину.

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Министерство иностранных дел приняло решение отозвать из командировки в Сеул сотрудника посольства, который фигурировал в скандале из-за драки в пабе. Об этом 27 июля в соцсетях заявил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины оперативно проанализировал все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства. По итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину", — говорится в посте.

Николенко отметил, что украинские дипломаты за рубежом должны "неуклонно придерживаться профессиональной и моральной этики", а также уважать иностранное законодательство.

Пост Олега Николенко от 27 июля Фото: Скриншот

Стоит отметить, что в комментариях к публикации спикера пользователи пишут о масштабах распространения новости. В частности, по словам одного из комментаторов, о драке с участием украинского дипломата сообщали "на каждом крупном ТВ-канале и на большом количестве новостных порталов".

"Вы видели, что тут по телевидению творится? Корейцы на ушах", — написал другой комментатор.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 26 июля в СМИ проинформировали о задержании в Сеуле сотрудника посольства Украины за нападение на работника паба и полицейского. Отмечалось, что мужчина устроил драку перед заведением, а затем избил сотрудника и правоохранителя, которые пришли разнять клиентов. В посольстве уже отреагировали — извинились перед корейской общественностью и призвали не спекулировать информацией об инциденте.

Также 26 июля Дипломатическая служба Чешской Республики подала иск в суд против РФ из-за использования земли в недипломатических целях. Дипломаты оценили безосновательное обогащение России за последние три года в 53 млн крон.