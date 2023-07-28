В Самаре прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: власти говорят о заложенной взрывчатке

По сообщению местных политиков, в результате взрыва серьезных повреждений не зафиксировано.

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В Самаре прогремел взрыв на территории нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, никто не пострадал. О чрезвычайном происшествии в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ из Самары Александр Хинштейн.

"На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет", — написал депутат.

В начале июля на заводе "Промсинтез" в Самарской области, где производят тротил, аммонал и другие легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, прогремел взрыв. Погибли шесть человек и двое получили ранения.

Также 28 июля в Таганроге в центре города разорвалась российская ракета . Пострадали 15 человек, которым оказывают помощь. У жителей города — осколочные ранения. На месте, где произошел взрыв, виднеется воронка размером пять на пять метров. Известно, что взрыв прогремел неподалеку от порта.