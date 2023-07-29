В Италии слон сбежал из цирка и "сходил в супермаркет" (видео)

На опубликованных кадрах можно расслышать слова автора ролика, который говорит, что слон прогуливается в сторону супермаркета Eurospin по оживленной дороге.

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В южной части Италии на автомобильной дороге люди из проезжающих автомобилей видели крупного слона, который сбежал из цирка. В провинции Калабрия очевидцы сняли на видео гиганта, который прогуливался по оживленной автомагистрали в сторону супермаркета. Об этом сообщает BBC.

На опубликованных кадрах можно расслышать слова автора ролика, который говорит, что слон вышел на прогулку в Eurospin (супермаркет).

Местные СМИ также рассказали, что сбежавшего из цирка слона впоследствии все же вернули обратно.

Это происшествие позабавило пользователей Твиттере.

На минувшей неделе произошел еще один похожий случай. В Берлине более 220 вооруженных полицейских и два вертолета искали львицу, но впоследствии выяснилось, что это был дикий кабан, и поиски прекратили. Просмотрев записи камер наблюдения власти решили, что местным жителям не угрожает серьезная опасность.

Напомним, что отдыхающим в Атлантическом океане удалось снять трех горбатых китов, которые одновременно выпрыгнули из воды. Автор ролика сказал, что подобное можно увидеть раз в жизни.

Также сообщалось, что в Индонезии кобра укусила своего заклинателя во время представления. Токсины парализовали жизненно важные органы 20-летнего мужчины, и он умер в больнице.