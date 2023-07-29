В Італії слон утік із цирку і "сходив у супермаркет" (відео)

На опублікованих кадрах можна розчути слова автора ролика, який каже, що слон прогулюється в бік супермаркету Eurospin жвавою дорогою.

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У південній частині Італії на автомобільній дорозі люди з автомобілів, що проїжджали, бачили великого слона, який втік із цирку. У провінції Калабрія очевидці зняли на відео гіганта, який прогулювався жвавою автомагістраллю в бік супермаркету. Про це повідомляє BBC.

На опублікованих кадрах можна розчути слова автора ролика, який каже, що слон вийшов на прогулянку в Eurospin (супермаркет).

Місцеві ЗМІ також розповіли, що слона, який утік із цирку, згодом все ж повернули назад

Ця подія потішила користувачів Твіттеру.

Минулого тижня стався ще один схожий випадок. У Берліні понад 220 озброєних поліціянтів і два вертольоти шукали левицю, але згодом з'ясувалося, що це був дикий кабан, і пошуки припинили. Переглянувши записи камер спостереження, влада вирішила, що місцевим жителям не загрожує серйозна небезпека.

Нагадаємо, що відпочивальникам в Атлантичному океані вдалося зняти трьох горбатих китів, які одночасно вистрибнули з води. Автор ролика сказав, що подібне можна побачити раз у житті.

Також повідомлялося, що в Індонезії кобра вкусила свого заклинателя під час вистави. Токсини паралізували життєво важливі органи 20-річного чоловіка, і він помер у лікарні.