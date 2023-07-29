У побережья Нидерландов четвертый день горит судно с 3700 автомобилями

Пожар начался, как предполагают, из-за электромобиля, один член экипажа погиб.

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У побережья Нидерландов четвертый день горит грузовое судно под флагом Панамы, которое перевозило 3700 автомобилей из немецкого порта Бремерхафен в Порт-Саид в Египте на Средиземном море. Об этом пишет Daily Mail.

Береговая охрана заявила, что сегодня огонь "все еще бушует", но пламя начинает утихать.

Спасательные бригады, занимавшиеся судном у берегов Нидерландов, впервые смогли подняться на борт корабля. Они также смогли установить соединение с буксирами, чтобы корабль не опрокинулся и после его можно было оттащить в порт.

Фото: Dutch Coast Guard

Пожар на судне The Fremantle Highway Фото: Dutch Coast Guard

По словам представителей береговой охраны, в настоящее время правительственные чиновники "рассматривают различные сценарии, чтобы определить следующие шаги".

Горящее судно The Fremantle Highway находится недалеко от мелководья Ваддензе, района, включенного в список Всемирного наследия, который считается одним из самых важных мест обитания перелетных птиц.

Он также находится недалеко от границы Нидерландов с Германией, чей министр окружающей среды Штеффи Лемке заявила в четверг, что если корабль затонет, это "может превратиться в экологическую катастрофу неизвестных масштабов".

Пожар на судне The Fremantle Highway

K Line, компания, которая зафрахтовала судно, заявила в пятницу, что на нем находится гораздо больше электромобилей, чем первоначально сообщала береговая охрана.

Представитель компании Пэт Адамсон сказал, что на корабле было в общей сложности 3783 новых автомобиля, в том числе 498 электромобилей.

Береговая охрана, ссылаясь на предварительный список грузов, сообщила, что перевозит 2857 автомобилей, в том числе 25 электромобилей.

Национальный совет по безопасности на транспорте США предупреждал о возможных опасностях возгорания аккумуляторов электромобилей. Это может произойти из-за химической реакции, вызывающей неконтролируемое повышение температуры и давления в аккумуляторе.

The Fremantle Highway загорелся в среду утром. Один член экипажа погиб, несколько получили ранения. Им пришлось эвакуироваться, некоторые прыгали в море, где их подобрали спасательные катера и шлюпки.

Ранее и Mercedes, и BMW подтвердили наличие своих транспортных средств на борту судна. Неизвестно, какое точно количество автомобилей этих компаний находится на борту, и сколько из них были с бензиновыми двигателями, а сколько с электрическими. Сообщается, что на судне перевозились как новые автомобили, так и подержанные автомобили. Сигнал AIS показывает, что судно направлялось в Порт-Саид, в то время как K Line сообщила, что пунктом назначения должен был быть Сингапур.