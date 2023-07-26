В Северном море загорелось судно с тысячами автомобилей Mercedes, есть пострадавшие (видео)

Пожар на грузовом судне предварительно был вызван возгоранием электрокара, после чего огонь перекинулся на другие машины. Известно, что погиб по меньшей мере один человек, еще 16 человек получили травмы различной степени.

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26 июля в 30 км к северу от голландского острова Амеланд на грузовом судне Fremantle Highway, который плыл под флагом Панамы, произошел масштабный пожар, об этом сообщает EuroNews.

По данным издания, грузовое судно перевозило более 3 тысяч автомобилей из немецкого порта Бремерхафен в Порт-Саид. Предварительно сообщается, что речь идет об автомобилях марки Mercedes.

Отмечается, что вероятно причиной пожара стало возгорание электрокара, после чего огонь начал распространяться и на другие автомобили.

Известно, что спасатели пытаются справиться с последствиями пожара и стабилизировать корабль для предотвращения затопления, ведь для ближайших регионов такое событие станет экологической катастрофой.

По данным СМИ, 23 моряка смогли эвакуироваться с судна с помощью вертолетов, еще около 7 человек выпрыгнули за борт, где их подобрали спасательные лодки и доставили на побережье.

В издание сообщают, что уже известно об одном погибшем и по меньшей мере 16 раненых.

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