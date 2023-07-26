У Північному морі загорілося судно з тисячами автомобілів Mercedes, є постраждалі (відео)

Пожежа на вантажному судні попередньо була спричинена загорянням електрокара, після чого вогонь перекинувся на інші автівки. Відомо, що загинула щонайменше одна людина, ще 16 осіб отримали травми різного ступеня.

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26 липня за 30 км на північ від голландського острова Амеланд на вантажному судні Fremantle Highway, який плив під прапором Панами, сталася масштабна пожежа, про це повідомляє EuroNews.

За даними видання, вантажне судно перевозило понад 3 тисячі автомобілів з німецького порту Бремерхафен до Порт-Саїд. Попередньо повідомляється, що мова йде про автівки марки Mercedes.

Зазначається, що ймовірно причиною пожежі стало загоряння електрокара, після чого вогонь почав поширюватись та інші автомобілі.

Відомо, що рятувальники намагаються впоратися з наслідками пожежі та стабілізувати корабель для запобігання затопленню, адже для найближчих регіонів така подія стане екологічною катастрофою.

За даними ЗМІ, 23 моряки змогли евакуюватись з судна за допомогою вертольотів, ще близько 7 людей вистрибнули за борт, де їх підібрали рятувальні човни та доставили на узбережжя.

У видання повідомляють, що вже відомо про одного загиблого та щонайменше 16 поранених.

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