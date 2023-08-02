Разбил по пути две машины: в Кишиневе мужчина протаранил посольство России, — полиция

По сообщению молдавских правоохранителей, мужчина не реагировал на требования остановиться и гнал в соседний город, где его и задержали.

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В столице Молдовы Кишиневе мужчина на Mercedes врезался в ворота посольства России. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе полиции Республики Молдова.

Инцидент произошел около 6 часов утра. После того как мужчина протаранил ворота, он попытался скрыться с места происшествия и по дороге разбил две машины. На требование полицейских остановиться он не реагировал.

По трассе он отправился в соседний город Страшены, где его догнали и задержали правоохранители.

Личность водителя молдовские полицейские не раскрывают.

Напомним, 31 июля сообщалось, что Служба информации и безопасности Молдовы расторгла партнерское соглашение с российской ФСБ и планирует скоро прекратить и сотрудничество со Службой внешней разведки РФ.

Напомним также, после обнаружения разведывательного оборудования на крыше посольства России в Молдове, официальный Кишинев вызвал российского посла. Президент Молдовы Майя Санду заявила о своем намерении представить в ближайшем будущем новые разоблачения.