Розбив дорогою дві машини: у Кишиневі чоловік протаранив посольство Росії, — поліція

За повідомленням молдовських правоохоронців, чоловік не реагував на вимоги зупинитися і гнав у сусіднє місто, де його і затримали.

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У столиці Молдови Кишиневі чоловік на Mercedes врізався у ворота посольства Росії. Про це 2 серпня повідомили у пресслужбі поліції Республіки Молдова.

Інцидент стався близько 6-ї години ранку. Після того, як чоловік протаранив ворота, він спробував втекти з місця події і дорогою розбив дві машини. На вимогу поліціянтів зупинитися він не реагував.

Трасою він вирушив до сусіднього міста Страшени, де його наздогнали й затримали правоохоронці.

Особистості водія молдовські поліціянти не розкривають.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Служба інформації та безпеки Молдови розірвала партнерську угоду з російською ФСБ і планує незабаром припинити і співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки РФ.

Нагадаємо також, після виявлення розвідувального обладнання на даху посольства Росії в Молдові, офіційний Кишинів викликав російського посла. Президент Молдови Мая Санду заявила про свій намір представити в найближчому майбутньому нові викриття.