Російські розвідники в Придністров'ї: Молдова розірвала угоди з ФСБ і СЗР

За даними інформаційного відомства Молдови, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кишинів припинив партнерські відносини з російськими спецвідомствами.

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Служба інформації та безпеки Молдови денонсувала партнерську угоду з російською ФСБ. Незабаром Кишинів розірве й угоди зі Службою зовнішньої розвідки РФ. Про це повідомляють на сайті пресслужби молдавського відомства.

Автори публікації уточнили, що з 24 лютого 2022 року, коли почалося російське вторгнення в Україну, Кишинів припинив партнерські стосунки з російськими спецвідомствами, через що попередні домовленості не мають практичної застосовності та, по суті, не працюють.

"Невідповідність положень цих угод національним інтересам і безпеці Республіки Молдова — це привід для денонсації, ініційованої Службою інформації та безпеки", — наголошується в повідомленні, де також згадується про те, що положення угод від 1994 року давали російським розвідникам можливість перебувати на території Придністров'я. Тепер, через денонсацію, можливості законного перебування співробітників російських спецслужб у Придністров'ї не буде.

Нагадаємо, що після того, як на даху посольства в Молдові було знайдено розвідувальне обладнання, офіційний Кишинів викликав російського посла. Президент Молдови Мая Санду пообіцяла в найближчому майбутньому нові викриття. За інформацією преси, у будівлі посольства було знайдено 28 супутникових антен, щогл та іншого подібного обладнання.

Також повідомлялося, що після шпигунства з боку Кремля керівництво Молдови вирішило вислати понад півсотні дипломатів із РФ.