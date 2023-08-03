Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства, — СМИ

На вечерней службе в Лиссабоне понтифик сказал, что церковь должна прислушаться к "мучительному крику жертв" и призвал стремиться к очищению.

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Папа Франциск 2 августа во время пятидневного визита в Португалию провел частную встречу с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства, сообщает BBC.

Встреча, состоявшаяся в дипломатической миссии Святого Престола в Португалии, в которой приняли участие 13 жертв жестокого обращения, продолжалась более часа. Присутствовали также представители португальской церкви, отвечающие за защиту несовершеннолетних.

В отчете, опубликованном в феврале в Португалии независимой комиссией, сделан вывод о том, что с 1950 года по меньшей мере 4815 детей подверглись насилию со стороны представителей духовенства, в основном священников. Расследование — аналогично проверкам в других странах Европы и Америки — пришло к выводу, что церковная иерархия "систематически" пыталась скрыть злоупотребления.

Во многих случаях свидетельские показания указывали на то, что другие несовершеннолетние подвергались жестокому обращению, поэтому общее число жертв оценивается в тысячи человек.

Представляя отчет, президент комиссии, детский психиатр Педро Стрехт, сказал, что оценка представляет собой "абсолютный минимум" и что "эти цифры — лишь верхушка айсберга".

В обращении к духовенству монастыря Жеронимуш в Лиссабоне понтифик сказал, что скандалы с сексуальными домогательствами "испортили" церковь, вызвали "разочарование и гнев" и способствовали "растущему отходу от практики веры". Папа отметил, что церковь должна прислушаться к "мучительному крику жертв" и призвал к "скромному и постоянному очищению".

Напомним, 2 августа Папа Римский оценил действия Европы по урегулированию войны в Украине. Франциск недоволен высокой интенсивностью производства оружия в мире и считает, что войну в Украине нужно прекращать как можно быстрее.

Кроме этого, Папа Римский 30 июля назвал россиян "братьями" и призвал Кремль пересмотреть свое отношение к зерновой сделке. Он считает зерно "даром Божьим" и подчеркнул, что Россия должна отозвать решение о выходе из "зернового соглашения".