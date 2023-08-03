Амстердам и Утрехт — главные "украинские" города: 98% мест для беженцев в Нидерландах уже заняты

В Нидерландах сейчас находится более 100 000 беженцев: одна пятая украинцев находили жилье через частных лиц или общественные организации, такие как церкви. К январю 2024 местные власти планируют выделить украинцам еще 90 000 новых мест проживания.

Related video

Каждую неделю в Нидерланды приезжает порядка 700-1000 украинцев, спасающихся от войны. Большинство останавливаются в Утрехте или Амстердаме. По статистике, сейчас занято более 98% мест, выделенных для граждан Украины, но из-за беспрерывного притока беженцев поиск продолжается. Об этом сообщает NL Times.

Яп Донкер, ответственный за безопасность в Утрехте (руководитель Utrecht Safety Region "региона безопасности"), курирует размещением украинцев и работой центров для просителей убежища. По его словам, к 1 января 2024 года должно появиться 90 000 доступных мест проживания. Но пока неясно, будет ли этого достаточно.

По состоянию на февраль, Нидерланды подготовили 75 000 мест для украинских беженцев, количество доступного жилья увеличилось до 80 315. Но сейчас примерно 98,4% всех этих мест уже заселены.

"Становится по-настоящему многолюдно. Мы активно подыскиваем новые жилые помещения. Спрос высокий", — пояснил Яп Донкер. Сейчас в Нидерландах находится более 100 000 украинских беженцев. Одна пятая нашла жилье через частных лиц или общественные организации, такие как церкви.

"Регионы безопасности" в Нидерландах обычно не занимаются вопросами размещения беженцев. Однако по просьбе нидерландского Кабмина эти учреждения до конца 2023 года будут помогать в поиске жилья украинским беженцам.

Совместными усилиями с местными муниципалитетами предпринимаются усилия, чтобы к 1 января 2024 года увеличить число доступных мест до 90 000.

По словам ответственного за размещение беженцев, сложностей добавляет то, что "предназначение некоторых домов меняется" и их уже нельзя использовать как жилье для переселенцев.

"Более того, некоторые частные домовладения уже "достигли предела": размещали беженцев длительно время и хотят прекратить", — добавил Донкер.

По его словам, сложно спрогнозировать, будет ли достаточно 90 000 новых мест, чтобы предоставить жилье всем украинцам. Такие подсчеты основаны на текущих показателях притока беженцев за последние несколько месяцев.

Кроме поиска необходимого жилья для украинцев, в ближайшее время представители властей Нидерландов ожидают дополнительные сложности, поскольку "большое количество украинцев останется и после войны".

"Мы видим, что многие люди находят работу и ищут постоянное жилье. В силу текущих сложностей на рынке жилья эту проблему также нужно учитывать", — пояснил он.

Напомним, что власти Канады выдали украинке не ту визу, и из-за ошибки она теперь не может вернуться ни в Канаду, ни в Украину.

Также сообщалось, что в нидерландской провинции Оверэйссел планируют выкупить парк отдыха для беженцев из Украины, а после войны вновь выставить его на продажу. Власти английского острова Уайт, в свою очередь, планируют выделит €2,3 млн на дома для украинских переселенцев.