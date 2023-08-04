Отправят в колонию особого режима: Навальному вынесли приговор по делу об экстремизме

Российские журналисты сообщают, что не смогли расслышать, какой срок назначили российскому оппозиционеру, из-за плохого качества трансляции в зале суда. Предположительно, речь идет о 19 годах в колонии строгого режима.

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Московский суд вынес решение по делу российского политика Алексея Навального. Предположительно, его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Политика обвиняют в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заседание суда.

Ряд журналистов отмечает, что точно не расслышали, какой срок назначили Навальному, так как качество трансляции из зала суда было слишком плохим. Заседание велось в закрытом режиме в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему приговору.

"В зале трансляции было не слышно, какой срок дали Навальному. Да, вполне вероятно 19 лет, но мы не услышали", — отметил главный редактор российского издания "Медиазона" Сергей Смирнов.

Издание "Медуза" сообщает, что в пресс-службе Мосгорсуда, вынесшего приговор Навальному, не стали отвечать на вопрос о приговоре, посоветовав журналистам ждать информацию.

РосСМИ добавляют, что сегодняшнее решение суда было вынесено с учетом предыдущего. В 2022 году Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей за особо крупное мошенничество и неуважение к суду.

Гособвинитель, по информации российских медиа, просил для политика 20 лет особого режима. Навального признали виновным по шести статьям. Часть обвинений связана с "Фондом борьбы с коррупцией", признанным в 2021 году в РФ экстремистской организацией. Также Навальному инкриминировали публичные призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, финансирование экстремизма и вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, опасных для жизни. Последнее связано с тем, что на митинги политика ходили подростки.

Вместе с Навальным по делу проходит бывший сотрудник его штаба Даниэль Холодный. Его обвиняли в участии в экстремистской деятельности (часть 2 статьи 282.1 УК) и ее финансировании (часть 2 статьи 282.3 УК). Российские журналисты сообщают, что суд приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима. Но неясно, на какой срок, поскольку из-за плохого качества трансляции журналисты не смогли этого понять. Сторона обвинения требовала посадить Холодного на 10 лет.

Что известно про Алексея Навального

Алексей Навальный — российский оппозиционный политик, известный благодаря расследованиям в отношении представителей Кремля.

Его арестовали в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после того, как его пытались отравить. Политика приговорили к девяти годам колонии строгого режима за якобы финансовые преступления.

Через два месяца Навального обвинили в создании экстремистской организации, а затем за пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма.

Как известно, в октябре 2014 года в интервью на радио "Эхо Москвы" Навальный заявил, что "Крым – не бутерброд". И хотя РФ аннексировала полуостров, теперь он является частью России, и в ближайшем будущем не вернется в состав Украины.

Фокус писал 10 июля, что российского оппозиционера Алексея Навального сто дней подряд заставляли слушать речь Владимира Путина в "воспитательных целях".