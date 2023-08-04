Відправлять у колонію особливого режиму: Навальному винесли вирок у справі про екстремізм

Російські журналісти повідомляють, що не змогли розчути, який термін призначили російському опозиціонеру, через погану якість трансляції в залі суду. Імовірно, йдеться про 19 років у колонії суворого режиму.

Related video

Московський суд ухвалив рішення у справі російського політика Олексія Навального. Імовірно, його засудили до 19 років колонії особливого режиму. Політика звинувачують у створенні екстремістської спільноти. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на засідання суду.

Низка журналістів зазначає, що точно не розчули, який термін призначили Навальному, оскільки якість трансляції із зали суду була занадто поганою. Засідання велося в закритому режимі у виправній колонії №6 селища Мелехова Володимирської області, де Навальний відбуває покарання за попереднім вироком.

"У залі трансляції було не чутно, який термін дали Навальному. Так, цілком імовірно 19 років, але ми не почули", — зазначив головний редактор російського видання "Медиазона" Сергій Смирнов.

Видання "Медуза" повідомляє, що у пресслужбі Мосміськсуду, який ухвалив вирок Навальному, не стали відповідати на запитання про вирок, порадивши журналістам чекати на інформацію.

РосЗМІ додають, що сьогоднішнє рішення суду було ухвалено з урахуванням попереднього. 2022 року Лефортовський районний суд Москви засудив Навального до дев'яти років суворого режиму і штрафу в 1,2 млн рублів за особливо велике шахрайство і неповагу до суду.

Держобвинувач, за інформацією російських медіа, просив для політика 20 років особливого режиму. Навального визнали винним за шістьма статтями. Частина звинувачень пов'язана з "Фондом боротьби з корупцією", визнаним 2021 року в РФ екстремістською організацією. Також Навальному інкримінували публічні заклики до екстремізму, реабілітацію нацизму, фінансування екстремізму і втягнення неповнолітніх у вчинення дій, небезпечних для життя. Останнє пов'язано з тим, що на мітинги політика ходили підлітки.

Разом із Навальним у справі проходить колишній співробітник його штабу Даніель Холодний. Його обвинувачували в участі в екстремістській діяльності (частина 2 статті 282.1 КК) та її фінансуванні (частина 2 статті 282.3 КК). Російські журналісти повідомляють, що суд засудив його до позбавлення волі в колонії загального режиму. Але незрозуміло, на який термін, оскільки через погану якість трансляції журналісти не змогли цього зрозуміти. Сторона обвинувачення вимагала посадити Холодного на 10 років.

Що відомо про Олексія Навального

Олексій Навальний — російський опозиційний політик, відомий завдяки розслідуванням щодо представників Кремля.

Його заарештували в січні 2021 року, коли він повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після того, як його намагалися отруїти. Політика засудили до дев'яти років колонії суворого режиму за нібито фінансові злочини.

За два місяці Навального звинуватили у створенні екстремістської організації, а потім за пропаганду тероризму і реабілітацію нацизму.

Як відомо, у жовтні 2014 року в інтерв'ю на радіо "Эхо Москвы" Навальний заявив, що "Крим — не бутерброд". І хоча РФ анексувала півострів, тепер він є частиною Росії, і в найближчому майбутньому не повернеться до складу України.

Фокус писав 10 липня, що російського опозиціонера Олексія Навального сто днів поспіль змушували слухати промову Володимира Путіна з "виховною метою".