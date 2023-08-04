Издательница "Гарри Поттера" Эдриенн Воган погибла в результате аварии катера в Италии

Глава Bloomsbury USA, американского филиала известного британского издательства, погибла у побережья Амальфи на глазах своих детей.

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45-летняя Эдриенн Воган, глава известного издательского дома Bloomsbury USA, который среди прочих, издает книги о "Гарри Поттере", погибла во время крушения яхты у побережья Амальфи в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина была в отпуске в Италии со своей семьей, включая мужа Майка Уайта и их детей Леанну и Мейсона, 12 и 8 лет. Они успели посетить Рим и хотели прокатиться вдоль побережья.

Семья Эдриенн Воган арендовала девятиметровый катер, чтобы покататься по заливу, но их судно столкнулось с 45-метровым парусником под названием "Тортуга", на борту которого отмечали свадьбу около 80 человек. Большей частью это были туристы из Германии и США.

Эдриенн Воган погибла в Италии

Местные СМИ сообщают, что в результате удара женщина упала в воду и была задета винтом катера, получив смертельные травмы.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия и доставили Эдриенн на сушу, но ее она умерла раньше, чем ее доставили в больницу на вертолете.

Ее муж также упал в воду и получил травмы руки. Его также доставили в больницу, где провели операцию на плече.

Дети не пострадали в аварии, хотя, как сообщается, они были в ужасе, увидев, что случилось с их матерью.

Прокуратура Салерно, района, где произошел инцидент, начала расследование инцидента. Согласно итальянским СМИ, тест на наркотики шкипера, который управлял нанятой Воган катером, показал положительный результат на наркотики и алкоголь.

А один из свидетелей рассказал, что катер, на котором была Воган с семьей, врезался в борт их парусника.

55-летний капитан "Тортуги" прошел токсикологический тест.

Эдриенн Воган получила степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, прежде чем начать карьеру в издательском бизнесе.

Эдриенн Воган

Сотрудники Bloomsbury называли ее "харизматичной" и "настоящим лидером".

Воган была назначена президентом издательского дома Bloomsbury в США в 2021 году, а годом ранее присоединилась к компании в качестве исполнительного директора и главного операционного директора.

Она участвовала во всех крупных проектах, и связанных с Гарри Поттером, в том числе. С 2015 по 2018 год она работала в издательской группе Disney. А до этого — в издательстве Оксфордского университета.

Напомним, ранее у берегов Франции затонула яхта, на которой принцеса Диана провела свое последнее лето.