Видавчиня "Гаррі Поттера" Едрієнн Воган загинула внаслідок аварії катера в Італії

Глава Bloomsbury USA, американської філії відомого британського видавництва, загинула біля узбережжя Амальфі на очах своїх дітей.

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45-річна Едрієнн Воган, голова відомого видавничого дому Bloomsbury USA, який, серед інших, видає книжки про "Гаррі Поттера", загинула під час аварії яхти біля узбережжя Амальфі в Італії. Про це пише Daily Mail.

Жінка була у відпустці в Італії зі своєю сім'єю, включно з чоловіком Майком Вайтом та їхніми дітьми Леанною і Мейсоном, 12 і 8 років. Вони встигли відвідати Рим і хотіли покататися вздовж узбережжя.

Сім'я Едрієнн Воган орендувала дев'ятиметровий катер, щоб покататися затокою, але їхнє судно зіткнулося з 45-метровим вітрильником під назвою "Тортуга", на борту якого святкувало весілля близько 80 осіб. Здебільшого це були туристи з Німеччини та США.

Едрієнн Воган загинула в Італії

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок удару жінка впала у воду і була зачеплена гвинтом катера, отримавши смертельні травми.

Рятувальники негайно прибули на місце події і доправили Едрієнн на сушу, але вона померла раніше, ніж її доставили в лікарню на вертольоті.

Її чоловік також упав у воду і отримав травми руки. Його також доставили в лікарню, де провели операцію на плечі.

Діти не постраждали в аварії, хоча, як повідомляється, вони були нажахані, побачивши, що сталося з їхньою матір'ю.

Прокуратура Салерно, району, де стався інцидент, почала розслідування інциденту. Згідно з італійськими ЗМІ, тест на наркотики шкіпера, який керував найнятою Воган катером, показав позитивний результат на наркотики й алкоголь.

А один зі свідків розповів, що катер, на якому була Воган із сім'єю, врізався в борт їхнього вітрильника.

55-річний капітан "Тортуги" пройшов токсикологічний тест.

Едрієнн Воган здобула ступінь магістра ділового адміністрування в Школі бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті, перш ніж почати кар'єру у видавничому бізнесі.

Едрієнн Воган

Співробітники Bloomsbury називали її "харизматичною" і "справжнім лідером".

Воган призначили президенткою видавничого дому Bloomsbury у США 2021 року, а роком раніше вона приєдналася до компанії як виконавча директорка та головна операційна директорка.

Вона брала участь у всіх великих проєктах, і пов'язаних із Гаррі Поттером, зокрема. З 2015 по 2018 рік вона працювала у видавничій групі Disney. А до цього — у видавництві Оксфордського університету.

Нагадаємо, раніше біля берегів Франції затонула яхта, на якій принцеса Діана провела своє останнє літо.