В центре Москвы вспыхнул и полностью сгорел Lamborghini (фото)

Автомобиль взяли в прокат на сутки за 200 тысяч рублей. Когда спасатели приехали на место ЧП, от автомобиля почти ничего не осталось. Причины возгорания пока не установлены.

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Автомобиль марки Lamborghini сгорел дотла в центре российской столицы. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве.

"Произошло возгорание автомобиля в Хилковом переулке на площади 5 кв. м. Пострадавших нет", — сообщили спасатели.

На видео и фото, которые появились в сети, можно предположить, что у автомобиля загорелся моторный отсек во время движения. Водитель не сразу понял что происходит и попытался потушить пожар самостоятельно. Когда на место прибыли спасатели, машину практически полностью охватил огонь. В результате от автомобиля остался лишь почерневший расплавленный корпус и колеса.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

В российском медиа Mash пишут, что сгоревшее премиальное авто якобы взял в прокат на сутки за 200 тысяч рублей Кирилл С. По словам мужчины, он также заплатил 300 тысяч залога, который рассчитывает вернуть.

На сайте автоклуба спорткар числится новинкой. На учет его поставили в середине июля нынешнего года.

Напомним, 4 августа в Подмосковье зафиксировали масштабный пожар. Огонь вспыхнул возле автосалона Lada-Яхрома, горели два склада с пластиком и резиной. Сообщалось, что огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. На месте работали сотрудники спасательных служб, о пострадавших не сообщалось.

Также 3 августа в Воскресенском районе Подмосковья сообщали о масштабном пожаре на кислородно-аккумуляторном складе на территории бывшего завода "Красный строитель" у села Ачкасово. Предположительно, перед ЧП очевидцы слышали взрыв. Огонь охватил 200 квадратов цеха,а пожару присвоили второй ранг сложности. Сообщалось, что из здания эвакуировали семь человек. Никто не пострадал.

Фокус писал 28 июля, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в российско Самаре прогремел взрыв. Как известно, это одно из крупнейших предприятий РФ, специализирующееся на выпуске моторного топлива. В росСМИ сообщали, что ЧП на заводе организовал местный электрик. В одном из зданий он оставил самодельное взрывное устройство.