Российскую Якутию охватили масштабные лесные пожары: введен режим ЧС (видео)

В регионе произошло почти 100 пожаров в 13 районах области, а задымленность зафиксирована по меньшей мере в 11 населенных пунктах.

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Масштабные лесные пожары в Якутии охватили уже более 125,6 тысячи гектаров. Работники МЧС РФ пытаются ликвидировать возгорания. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

На всей территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Специалисты отмечают, что особенно сложная ситуация сложилась в Алданском, Олекминском и Усть-Майском районах, где ликвидируют 60 пожаров. Спасатели также сосредоточили свои усилия на Олекминском и Усть-Майском районах, где тушат 38 лесных пожаров.

Космический мониторинг Национального центра управления в кризисных ситуациях РФ подтверждает интенсивность события, зафиксирована задымленность в 11 населенных пунктах Усть-Майского и Олекминского районов. В течение пожароопасного сезона в Якутии было зарегистрировано более 700 природных пожаров, общая площадь которых составила более 1,2 миллиона гектаров.

Информация о жертвах и разрушениях пока не уточнялась.

К слову, 4 августа в Подмосковье произошел масштабный пожар, огонь вспыхнул возле автосалона Lada-Яхрома. По информации журналистов, горели два склада с пластиком и резиной.

Напомним, 1 августа на заводе счетно-аналитических машин в Москве прогремел взрыв. Очевидцы сообщали, что с шестого этажа здания завода был виден дым. Из-за пожара на заводе эвакуировали 40 человек.