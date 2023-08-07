Упрек Китая в адрес России не означает, что Си Цзиньпин отказывается от поддержки Путина, — СМИ

По словам журналистов, отношения с Россией слишком важны для Китая. Однако Си Цзиньпин должен показать китайцам, что будет отстаивать их интересы.

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Любое предположение о том, что глава КНР Си Цзиньпин меняет свое отношение к вторжению России в Украину, равносильно принятию желаемого за действительное. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что после начала полномасштабной войны в Украине Китай неоднократно стремился создать пространство для диалога с Москвой по таким вопросам, как применение ядерного оружия и атаки на мирную инфраструктуру.

По словам журналистов, инцидент, который произошел 5 августа, когда Пекин обвинил Москву в жестоком обращении с гражданами КНР, говорит о том, что отношения Си главы Кремля Владимира Путина более многослойны, чем предполагают на Западе.

Как рассказал основатель исследовательской группы Центра изучения Китая и глобализации в Пекине Генри Ван Хуйяо, Пекин должен поддерживать хорошие отношения с Москвой.

Однако, как отметили журналисты, у Китая есть несколько причин "злиться" на Путина. К примеру, его решение вывести РФ из черноморской зерновой сделки.

Как рассказал старший научный сотрудник Школы международных исследований в Сингапуре Рафаэлло Пантуччи, война, которую начала Россия против Украины, дестабилизирует мир.

Директор Российско-евразийского центра Карнеги Александр Габуев заявил, что отношения с Россией слишком важны для Китая. Однако Си Цзиньпин должен показать китайцам, что будет отстаивать их интересы.

"Решительно сформулированное заявление является не сигналом для самих российских властей, а, скорее, реакцией и сигналом для внутренней китайской интернет-общественности, чтобы сказать, что правительство Си Цзиньпина и МИД активно защищают права китайцев, независимо от того, кто является нарушителем", — сказал Габуев.

Напомним, что 5 августа Пекин обвинил Москву в жестоком обращении с китайскими гражданами. Так, Пятерых граждан Китая задержали на погранпереходе в Астрахани и допрашивали четыре часа. Им аннулировали туристические визы и отказали во въезде, китайское посольство просит МИД РФ и ФСБ объясниться.

Посольство просило объясниться МИД России, ФСБ и Федеральную пограничную службу РФ. Инцидент противоречит китайско-российской дружбе, заявили дипломаты.