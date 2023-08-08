Будут пасти коров и выращивать картошку: в РФ строят деревни для мигрантов из Африки (фото)

Первый населенный пункт-колонию для переселенцев из Африки уже заложили. Пилотный проект реализуется в Московской и Тверской областях.

Related video

В России начнут создавать деревни для переселенцев из Африки. Для мигрантов планируют создать 30 колоний. Об этом сообщает российское издание RG.RU.

Проект в пилотном формате реализуется в Московской и Тверской областях. Отмечается, что в афроселах будут жить православные фермеры — буры, которые переехали в Африку много лет назад, а сейчас решили сменить место жительства.

Церемония закладки камня первого афросела в России состоялась в районе Бологого 4 августа.

"Мы планируем создать в России 30 колоний для эмигрантов из Африки в Россию. Затем мы его распространим на другие субъекты РФ, где региональные администрации смогут предложить привлекательные условия для переселенцев. Программа рассчитана на 5 лет", — заявил на церемонии открытия такой деревни в Тверской области ректор представитель Африканского международного конгресса Константин Клименко.

Он добавил, что Россия привлекает переселенцев как "государство с высоким морально-духовным укладом, традиционными семейными ценностями".

Предполагается, что села оборудуют всей необходимой инженерной инфраструктурой, а выходцы с африканского континента будут заниматься сельским хозяйством — выращивать картофель или разводить коров.

РосСМИ пишет, что выращенный урожай и молоко жителей еще не построенного афросела уже готов принимать фермер и участник проекта Алексей Трофимов. Его агропредприятие предоставит новым поселенцам технологическую и организационную поддержку, будет обеспечивать их ресурсами: от семян до техники.

Предполагается, что африканцы-переселенцы станут и микроинвесторами на новой Родине: построят здесь свои дома, откроют небольшие предприятия, детсады, медпункты и тому подобное.

Всего в Россию планируется перевезти 3000 семей буров — африканских крестьян, потомков переселенцев в Африку, как правило, из Голландии.

Напомним, что туриста из России стульями избили работники 5-звездочного отеля в Турции. В качестве компенсации от отеля получил бесплатный 25-минутный сеанс массажа.

Ранее сообщалось, что в России 81-летняя пенсионерка через объявление искала киллера, чтобы "убрать" участкового инспектора. Бабушкой заинтересовались правоохранители.