Пастимуть корів і вирощуватимуть картоплю: в РФ будують села для мігрантів із Африки (фото)

Перший населений пункт-колонію для переселенців із Африки вже заклали. Пілотний проєкт реалізується в Московській і Тверській областях.

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У Росії почнуть створювати села для переселенців із Африки. Для мігрантів планують створити 30 колоній. Про це повідомляє російське видання RG.RU.

Проєкт у пілотному форматі реалізується в Московській і Тверській областях. Зазначається, що в афроселах мешкатимуть православні фермери — бури, які переїхали в Африку багато років тому, а зараз вирішили змінити місце проживання.

Церемонія закладання каменю першого афросела в Росії відбулася в районі Бологого 4 серпня.

"Ми плануємо створити в Росії 30 колоній для емігрантів із Африки в Росію. Потім ми його поширимо на інші суб'єкти РФ, де регіональні адміністрації зможуть запропонувати привабливі умови для переселенців. Програма розрахована на 5 років", — заявив на церемонії відкриття такого села у Тверській області ректор представник Африканського міжнародного конгресу Костянтин Клименко.

Він додав, що Росія приваблює переселенців як "держава з високим морально-духовним укладом, традиційними сімейними цінностями".

Передбачається, що села обладнають усією необхідною інженерною інфраструктурою, а вихідці з африканського континенту займатимуться сільським господарством — вирощуватимуть картоплю або розводитимуть корів.

РосЗМІ пише, що вирощений урожай і молоко жителів ще не збудованого афросела вже готовий приймати фермер і учасник проєкту Олексій Трофімов. Його агропідприємство надасть новим поселенцям технологічну й організаційну підтримку, забезпечуватиме їх ресурсами: від насіння до техніки.

Передбачається, що африканці-переселенці стануть і мікроінвесторами на новій Батьківщині: збудують тут свої будинки, відкриють невеликі підприємства, дитсадки, медпункти тощо.

Загалом у Росію планується перевезти 3000 сімей бурів — африканських селян, нащадків переселенців у Африці, зазвичай, із Голландії.

Нагадаємо, що туриста з Росії стільцями відлупцювали працівники 5-зіркового готелю в Туреччині. Як компенсацію від готелю він отримав безплатний 25-хвилинний сеанс масажу.

Раніше повідомлялося, що в Росії 81-річна пенсіонерка через оголошення шукала кілера, щоб "прибрати" дільничного інспектора. Бабцею зацікавилися правоохоронці.