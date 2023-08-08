По меньшей мере семь смертей и сотни оползней: в Словении, Австрии и Хорватии бушуют наводнения (фото, видео)

В Словении погибли по меньшей мере шесть человек. Среди них были двое граждан Нидерландов, которые, как полагают, пострадали от молнии, и четверо словенцев, которые, вероятно, утонули. Еще одна женщина погибла в Австрии.

Related video

Словения, Австрия и Хорватия борются со смертоносными ураганами и оползнями. По меньшей мере семь человек погибли в результате экстремальных погодных условий, повлекших также перебои с электроэнергией и задержки в дороге. Об этом 8 августа сообщила Deutsche Welle.

Штормы заставили эвакуировать села и нанесли значительный ущерб, а аварийные бригады готовы реагировать на оползни и возможные прорывы плотины. В Словении возросло количество жертв, в Австрии — десятки оползней. Спасатели боролись с последствиями рекордных наводнений.

Наводнение в Словении

Большинство смертей, зарегистрированных на данный момент, были в Словении, где, как сообщается, из-за экстремальной погоды погибли по меньшей мере шесть человек. Среди них были двое граждан Нидерландов, которые, как полагают, пострадали от молнии, и четверо словенцев, которые, вероятно, утонули.

Короскем, Словения Фото: REUTERS

Это стихийное бедствие является худшим, которое Словения пережила с момента обретения ею независимости в 1991 году. Премьер-министр Роберт Голоб заявил, что оцененный ущерб составляет примерно 500 миллионов евро (548,3 миллиона долларов). Он призвал Европейский Союз и НАТО оказать помощь.

Эксперты говорят, что условия частично вызваны изменением климата, которое связано с увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений.

Оползни в Австрии

Сообщается, что на другой стороне границы в Австрии одна женщина погибла. Она могла упасть в полноводную реку Глан в южной деревне Цолльфельд.

Австрийская провинция Каринтия сообщила о 80 крупных оползней ко дню воскресенья, тогда как соседняя провинция Штирия зафиксировала 280 оползней к утру воскресенья.

Наводнение в Хорватии: в разных частях страны объявлено чрезвычайное положение

В Хорватии затопило дороги, поля и населенные пункты, в разных частях страны объявлено чрезвычайное положение.

Мешки с песком использовали как импровизированные дамбы, чтобы предотвратить серьезные повреждения жилых домов.

Ожидается, что ситуация облегчится во всех трех странах, поскольку власти заявили, что уровень воды снизится.

наводнение в центральной Европе Фото: OpenStreetMap

Погода в странах Балтии и Скандинавии

Ухудшение погодных условий наблюдалось в Норвегии. Власти страны в понедельник предупредили об экстремальной погоде до самого высокого уровня из-за сильного дождя, селевых потоков и внезапных наводнений.

В Латвии порывы ветра до 108 километров в час повалили деревья. Метеорологи также сообщили о граде размером с мяч для гольфа в деревне Апгулде на юго-запад от столицы Риги.

последствия урагана в Дании Фото: REUTERS

Не обошла непогода и Польшу. Власти заявили, что тысячи домов в стране пострадали от отключений электроэнергии в понедельник после шторма и сильного дождя на выходных.

Около 7500 домов не имели электричества в понедельник в северо-восточном регионе Подляшья. В соседней Варминско-Мазурской земле эта цифра составляла около 5000.

Напомним, в апреле наводнение в Киеве наделало немало бед. Владелец кабриолета Volkswagen ловил рыбу прямо из авто.