Отношение поляков к украинским беженцам изменилось в худшую сторону, — Gazeta Wyborcza

Доля негативного отношения к украинцам, по данным журналистов, выросла с 8% до 13%, а наибольшая "враждебность" идет от польских женщин в возрасте до 29 лет.

Related video

Согласно последним исследованиям Варшавского университета количество поляков, готовых помогать украинским беженцам, сократилось. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Сообщается, что Польша приняла около 1,2 миллиона украинцев, что влияет на настроения граждан. В частности, заметно уменьшилась поддержка со стороны польских женщин в возрасте до 29 лет, которые видят в пришельцах потенциальных конкуренток. Это вызвало наибольшую враждебность именно в этой группе. В частности польские женщины видят в украинках "соперниц", которые все чаще ищут поляков для брака, так в интернете увеличивается количество групп и объявлений вроде "одинокие украинки в Польше", "украинка ищет мужчину в Польше" и тому подобные.

Отмечается, что 67% поляков остаются положительно настроенными к украинцам, однако эта цифра уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами. В то же время выросла доля негативного отношения к украинским гражданам — от 8% до 13%. Доля лиц, которые изменили свое мнение, также выросла, и большинство из них отмечает ухудшение своего мнения об украинцах.

Сначала 62% поляков выражали готовность помогать украинским беженцам, но эта цифра сократилась до 40%. Важным является тот факт, что впервые большинство поляков (55%) выражают сомнение относительно предоставления дополнительной помощи украинцам.

Один из главных аргументов недовольства поляков — потребительское отношение украинцев. На это указывает 39% опрошенных. Все больше поляков склонны думать, что украинцы не должны иметь такие же социальные льготы, как граждане Польши.

Ранее, 4 августа, Фокус писал, что В Польше в городе Жешув 18-летний украинец, который ехал городским автобусом без билета, напал на контролера. В результате инцидента пострадавший обратился за помощью к медикам, а дебошир отправился в полицию.

Напомним, что 2 августа в Польше на предприятии задержали 21 работника из Украины и всех отправили за решетку. Оказалось, что украинцы работают на подпольном производстве сигарет.