"Решающее значение": в США рассказали, какая страна может вернуть РФ к зерновой сделке

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, если бы в Кремле не приняли решение о начале полномасштабной войны в Украине — вопрос поставок зерна не стоял бы так остро, однако сейчас стоит принять определяющее решение.

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Бразилия может убедить Российскую Федерацию снова принимать участие в зерновом соглашении, ведь имеет непосредственное отношение к нему. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, передает "Голос Америки" 8 августа.

По его словам, голос Бразилии имеет большую силу в отношении сделки с зерном, поэтому нельзя исключать варианта, что после ряда переговоров Москва все же вернется к выполнению обязанностей.

"Голос Бразилии, голос президента Лулы имеет решающее значение. И использовать этот голос, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень положительно", — говорится в сообщении.

Также отдельно в США отметили, что если бы Россия не напала на Украину — никакого соглашения заключать бы не пришлось и зерно дальше бы поставляли без особых проблем. Теперь же в Кремле пытаются блокировать украинские порты.

Даже те страны, которые не принимали участие в зерновом соглашении, отметил Энтони Блинкен, получали свою выгоду. Цены были ниже, ведь на мировом рынке было больше еды.

"Россия использует продовольствие как оружие войны, как рычаг для достижения своих целей. С тех пор как Россия приняла меры по выходу из этого соглашения, цены для всех рынках выросли на 10-15%… Мир громко говорит, что мы хотим, чтобы Россия вернулась к этому соглашению. И, конечно, Бразилия имеет важное влияние и голос, чтобы направить Россию в этом направлении", — подытожил госсекретарь США.

Напомним, 9 августа сообщалось, что России стало труднее экспортировать зерно после обстрелов украинских портов. Журналисты Reuters отметили, что основными причинами проблем с продажей российского зерна является снижение интереса западных стран к торговле с РФ, особенно после ее выхода из "зерновой сделки".