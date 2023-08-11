"Китай в беде": Байден назвал Поднебесную "бомбой замедленного действия"

По словам президента США, когда у кого-то возникают проблемы — он начинает совершать плохие поступки. То же самое, как считает глава Белого дома, может произойти в будущем и с Пекином.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что Китай из-за экономических проблем является "бомбой замедленного действия". Об этом пишет Reuters 11 августа.

По его словам, такое положение дел с экономикой может иметь определенные сложности для других государств. Кроме того, КНР может находиться "в беде" из-за слабого роста.

"Китай в беде. У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что, когда у плохих людей возникают проблемы, они совершают плохие поступки", — говорится в сообщении.

При этом, Джо Байден отметил, что не хочет навредить чем-то Китаю и Вашингтон настроен наладить рациональные отношения с Пекином в будущем.

В издании отметили, что экономическая ситуация Китая проживает действительно не лучшие времена. Все из-за того, что потребительский сектор страны впал в дефляцию, а заводские цены в прошлом месяце продолжили снижаться.

Сейчас Пекин рискует вступит в эру медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработной платы, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.

Отдельно в Reuters добавили, что Соединенные Штаты Америки являются крупнейшей экономикой мира и борются с высокой инфляцией. Им удалось получить устойчивый рынок труда.

Напомним, 10 августа сообщалось, что Джо Байден ограничил инвестиции США в технологии Китая. Вашингтон впервые прибегнул к широкому надзору за американским бизнесом за рубежом. Речь идет о вложениях в "чувствительные технологии" в некоторых странах.