"Вызывает обеспокоенность": Байден ограничил инвестиции США в технологии Китая

Как отмечают СМИ, Вашингтон впервые прибегнул к широкому надзору за американским бизнесом за рубежом. Речь идет о вложениях в "чувствительные технологии" в некоторых странах.

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Президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в некоторые технологии Китая. Текст указа был опубликован на официальном портале Белого дома 9 августа.

Согласно документу, президент США считает, что страны, "вызывающие обеспокоенность", являются участниками долгосрочных стратегий, направленных на достижения в области "чувствительных технологий" и продуктов, имеющих решающее значение для военных возможностей стран.

В указе говорится, что упомянутые государства устраняют барьеры между гражданским и коммерческим секторами, а также военным и оборонно-промышленным секторами не только за счет исследований и разработок, но и за счет приобретения и использования передовых мировых технологий в целях достижения военного превосходства.

"Бурное развитие полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий, и возможности искусственного интеллекта этих стран значительно расширяют их возможности по ведению деятельности, угрожающей национальной безопасности США", — указано в тесте документа.

Указ также гласит, что "вызывающие обеспокоенность" государства используют для разработки "чувствительных технологий" инвестиции США. В связи с этим президент принял решение ограничить американские инвестиции в технологии упомянутых стран.

В указе Джо Байдена не говорится, о каких именно странах идет речь, однако издание Politico пишет, что президент США запретил некоторые инвестиции в китайские фирмы, занимающиеся разработкой датчиков и сетей квантовых вычислений, а также фирмы из передовых полупроводников и некоторые компании, работающие с искусственным интеллектом.

Как отмечают журналисты, это первый случай, когда США осуществляют широкий надзор за американским бизнесом за рубежом.

Напомним, что 9 августа, Китайская Народно-освободительная армия вошла в зону распознавания Тайваньского ПВО в составе 25 самолетов. Также на воде было 5 кораблей в состоянии боеготовности.