"Викликає стурбованість": Байден обмежив інвестиції США в технології Китаю

Як зазначають ЗМІ, Вашингтон уперше вдався до широкого нагляду за американським бізнесом за кордоном. Йдеться про вкладення в "чутливі технології" в деяких країнах.

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Президент США Джо Байден підписав указ, що обмежує американські інвестиції в деякі технології Китаю. Текст указу було опубліковано на офіційному порталі Білого дому 9 серпня.

Згідно з документом, президент США вважає, що країни, які "викликають занепокоєння", є учасниками довгострокових стратегій, спрямованих на досягнення в галузі "чутливих технологій" і продуктів, що мають вирішальне значення для військових можливостей країн.

В указі йдеться про те, що згадані держави усувають бар'єри між цивільним і комерційним секторами, а також військовим і оборонно-промисловим секторами не тільки завдяки дослідженням і розробкам, а й завдяки придбанню та використанню передових світових технологій з метою досягнення військової переваги.

"Бурхливий розвиток напівпровідників і мікроелектроніки, квантових інформаційних технологій, і можливості штучного інтелекту цих країн значно розширюють їхні можливості щодо ведення діяльності, яка загрожує національній безпеці США", — зазначено в тесті документа.

В указі також зазначено, що держави, які "викликають занепокоєння", використовують для розробки "чутливих технологій" інвестиції США. У зв'язку з цим президент ухвалив рішення обмежити американські інвестиції в технології згаданих країн.

В указі Джо Байдена не йдеться про те, про які саме країни йдеться, однак видання Politico пише, що президент США заборонив деякі інвестиції в китайські фірми, що займаються розробкою датчиків і мереж квантових обчислень, а також фірми з передових напівпровідників і деякі компанії, що працюють зі штучним інтелектом.

Як зазначають журналісти, це перший випадок, коли США здійснюють широкий нагляд за американським бізнесом за кордоном.

Нагадаємо, що 9 серпня, Китайська Народно-визвольна армія увійшла в зону розпізнавання Тайванського ППО у складі 25 літаків. Також на воді було 5 кораблів у стані боєготовності.