Шикарная яхта игрока в покер сгорела дотла в Средиземном море (видео)

На борту было пять членов экипажа и 12 пассажиров. Всем им удалось спастись. Но яхта была полностью уничтожена огнем.

Related video

Роскошная 88-футовая (27,34 м) яхта Irmao, принадлежащая профессиональному игроку в покер по прозвищу Лев, загорелась с пятью членами экипажа и 12 пассажирами на борту у побережья средиземноморского райского острова Форментера. Об этом пишет Daily Mail.

Затонувшее судно принадлежит профессиональному игроку в покер Диего Гомесу Гонсалесу.

Сгорела яхта в Средиземном море

Он получил прозвище "Лев" после того, как сыграл в финале покерного турнира в Праге в плюшевом костюме льва.

Тревога прозвучала вчера около 18.00 днем ранее, когда яхта, чартер которой летом стоит 46 000 фунтов стерлингов, стояла на якоре у пляжа Эс-Каваль-ден-Боррас у острова Форментера, который принадлежит Испании.

Местные власти уже сообщили, что на борту яхты находились пять членов экипажа и 12 пассажиров, но они смогли вовремя покинуть ее, несмотря на скорость с которой распространялся огонь. Пострадал только один из членов экипажа, 39-летний испанец, которого госпитализировали с легкими ожогами.

Пока неясно, был ли хозяин яхты на борту, или она была зафрахтована. Но зрелище горящего роскошного судна привлекло внимание зевак. Что стало причиной возгорания – неизвестно. Береговой охране пришлось оттянуть пылающее судно подальше в море и уже там тушить огонь.

Пляж с мелким песком, где стояла на якоре яхта "Льва", является одним из лучших на Форментере — Балеарском острове, соседнем с Ибицей, — еще одном популярном месте отдыха голливудских звезд. Здесь расположены известные бары El Tiburon и Beso Beach.

Кто такой Диего Гомес Гонсалес, он же Лев

34-летний игрок из Мадрида получил прозвище после того, как оделся в костюм льва за финальным столом Европейского покерного тура 2012 года в Праге.

Диего Гомес Гонсалес, он же Лев Фото: Neil Stoddart

Он родился в испанской столице в 1988 году и научился покеру, играя со своей семьей и школьными друзьями.

Затем он начал играть онлайн, а потом и принимать участие в турнирах. Так, заняв на турнире в Праге пятое место, он выиграл более 200 тысяч долларов.

Что известно о яхте Irmao

Яхта базируется на Ибице и на сайте для аренды яхт она описывается, как доступная для "неземного чартерного отпуска".

Сгорела яхта в Средиземном море

На яхте было 12 спальных мест, в том числе VIP-каюта. Роскошная яхта, построенная в 1995 году, также оснащена джакузи на палубе, а гости могут пользоваться водными лыжами, байдарками и снаряжением для сноркелинга.

Аренда стоит 45 800 фунтов стерлингов летом и 38 900 фунтов стерлингов в низкий сезон.

Напомним, это не первый раз, когда шикарная яхта загорается в открытом море, или терпит крушение. Так, в прошлом году суперяхта стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов, принадлежащая богатому итальянскому бизнесмену Паоло Скудьери, загорелась у берегов Ибицы. Причем, попользоваться своей "игрушкой" бизнесмен успел только один месяц. Судно было совсем новым.

А в прошлом месяце в Сердиземном море затонула шикарная яхта Куджо (Cujo), некогда принадлежавшая египетскому миллиардеру Доди Аль-Файеду. Именно на этой яхте принцесса Диана провела свое последнее лето.