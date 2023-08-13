Пригожин фактически разрушил "вертикаль власти" Путина - расследование о ЧВК "Вагнер" от CNN

По их мнению, Пригожин, который не понес никакой ответственности за свой мятеж и поход на Москву, снова обратил внимание на Африку.

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В конце прошлой недели находящемуся в заключении лидеру российской оппозиции Алексею Навальному был вынесен суровый приговор: после того, как суд приговорил его к новым 19 годам колонии строгого режима, его немедленно отправили в карцер. Однако журналисты CNN отмечают, что это поразительно отличается от того, какое наказание понес, а, точнее, не понес, Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер".

Еще в июне Пригожин возглавил неудавшийся мятеж, ставший самым большим испытанием для президента России Владимира Путина за более чем два десятилетия его правления. Когда войска Пригожина остановились у Москвы, Путин в телеобращении заявил, что тех, кто встал на "путь измены", ждет наказание. Почти два месяца спустя с шефом "Вагнера" этого просто не произошло.

Что еще более удивительно, Пригожин вел себя совершенно раскованно после июньского восстания.

Всего через несколько недель после "смуты" Пригожин появился в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, пожимая руку высокопоставленному лицу из Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Евгений Пригожин с дипломатом из ЦАР Фото: Facebook

Удивительно, но Пригожин, который в последние месяцы появлялся исключительно в камуфляже, в этот раз выбрал рубашку-поло и джинсы.

Еще более удивительно, как российские дипломаты пытаются объяснить тот факт, что Пригожин остался на свободе после убийства российских военных и нескольких сбитых вертолетов ВС РФ.

Кристиан Аманпур из CNN столкнулась с Андреем Келином, послом России в Соединенном Королевстве, 4 августа, и спросил российского дипломата по поводу странного появления Пригожина после мятежа.

Келин объяснил, что Путин решил оставить прошлое в прошлом.

"Президент квалифицировал это, когда это началось. Теперь мы признаем некоторые героические подвиги групп Вагнера", — заявил Келин, намекая на деятельность ЧВК в Бахмуте на востоке Украины.

Однако Аманпур продолжал давить на Келин.

"Что хотелось бы понять, почему такие люди, как Кара-Мурза, Навальный и другие, сидят в тюрьме за словесный протест и несогласие с российской властью, а Пригожин, пытавшийся совершить переворот против Кремля, может быть, даже против самого президента – вооруженный переворот – все еще остается на свободе и находится в РФ? Его сфотографировали на встрече с африканскими лидерами во время саммита в Санкт-Петербурге, почему он не сидит в тюрьме за измену?", — спросил журналист.

Келин сначала уклонился от ответа, заявив, что не помнит, чтобы российские солдаты погибли во время мятежа Вагнера. Под давлением журналиста посол признал, что у него нет объяснений происходящему.

Вагнеровцы в Ростове-на-Дону Фото: sud.ua

Эксперты считают, что босс "Вагнера" по-прежнему имеет ценность для Путина, даже несмотря на то, что авторитет обоих мужчин уменьшился.

"Связи Пригожина с Кремлем явно пострадали. Но поскольку после мятежа Путин потерял еще больше своего влияния, похоже, он считает, что сохранение Пригожина еще имеет какую-то пользу", — сказала Кэндис Рондо, директор Future Frontlines, разведывательной службы в аналитическом центре New America.

Евгений Пригожин и Владимир Путин Фото: ТАСС

По словам Рондо, деловая хватка Пригожина и его умение скрывать коммерческую выгоду с помощью непрозрачной сети подставных компаний и оффшорных операций являются активом путинской России, которая пострадала от масштабных западных экономических санкций.

"На данный момент сеть подставных компаний Пригожина — лучшая страховка, которая есть у Путина, чтобы сохранить российскую военную экономику. Но вряд ли так будет всегда — в конце концов что-то должно произойти. И есть большая вероятность, что когда это произойдет, мы увидим более зрелищные события ближе к границе между Польшей и Беларусью", — отмечает Рондо.

Она имеет в виду недавнюю передислокацию некоторых бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь. Этот шаг — очевидно, часть сделки, заключенной с целью положить конец июньскому мятежу, — уже вызвал тревогу в Польше, члене НАТО, расположенном по соседству с Беларусью.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно заявил, что 100 военнослужащих Вагнера двигались к узкой полосе земли между Польшей и Литвой, возможно, с намерением пересечь границу под видом мигрантов.

Неясно, сколько именно вагнеровцев находится в Беларуси и есть ли у них доступ к тяжелому вооружению. Но Моравецкий, похоже, указывал на один потенциальный сценарий злодеяний Вагнера: содействие некоторой дестабилизации вдоль восточной границы НАТО.

Африканский след ЧВК "Вагнер"

А еще есть планы Пригожина на другой регион: уязвимые и нестабильные страны Африки, где ЧВК "Вагнер" уже провела серию операций.

"Во избежание тайн и закулисных разговоров сообщаю, что группа Вагнера продолжает свою деятельность в Африке, а также на учебных центрах в Беларуси", — сказал Пригожин в аудиообращении, опубликованном в Telegram.

Силы Пригожина уже вовлечены в действия в Судане, где он снабжал ополченцев, сражающихся с суданской армией, и широко действовали в ЦАР и в Ливии.

Вагнеровцы в Африке Фото: CBS

Он также может продолжать свои дела в Нигере после недавнего военного переворота, который угрожал спровоцировать крупный региональный кризис. В недавнем сообщении Telegram Пригожин намекнул, что Wagner может быть готов предложить там свои услуги.

"То, что произошло в Нигере, назревало годами. Бывшие колонизаторы пытаются держать в узде народы африканских стран. Чтобы держать их в узде, бывшие колонизаторы наполняют эти страны террористами и различными бандформированиями. Таким образом, создается колоссальный кризис безопасности", — заявил он, отметив, что "население страдает".

"И в этом причина любви к ЧВК "Вагнер", в этом высокая эффективность ЧВК "Вагнер". Потому что тысяча бойцов ЧВК "Вагнер" способны навести порядок и уничтожить террористов, не давая им причинить вред мирному населению государств", — резюмировал Пригожин.

Но стоит отметить, что заявление Пригожина расходилось с точкой зрения МИД России, призывавшего к "незамедлительному освобождению" президента Нигерии Мохамеда Базума военными.

И в этот момент ситуация в РФ становится еще интересней. Бросив вызов Путину и избежав наказания, Пригожин, похоже, создал конкурирующий с Кремлем центр притяжения.

В своем недавнем анализе Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России, сказала, что Пригожин фактически разрушил "вертикаль власти" — давнюю путинскую систему правления сверху вниз.

"Разрекламированная "вертикаль власти" Путина исчезла. Вместо сильной руки — десятки мини-Пригожиных, и хотя они могут быть более предсказуемы, чем лидер Вагнера, но не менее опасны. Все они прекрасно знают, что постпутинская Россия уже здесь — даже когда Путин остается у власти — и что пора браться за оружие и готовиться к битве за власть", — отметила Становая.

Напомним, ранее пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила, что РФ, вероятно, перестала финансировать частную военную компанию "Вагнер".

В случае, когда РФ перестала платить ЧВК "Вагнер", ее может финансировать Беларусь и Александр Лукашенко.