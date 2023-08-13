Пригожин фактично зруйнував "вертикаль влади" Путіна — розслідування про ПВК "Вагнер" від CNN

На їхню думку, Пригожин, який не поніс жодної відповідальності за свій заколот і похід на Москву, знову звернув увагу на Африку.

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Наприкінці минулого тижня лідеру російської опозиції Олексію Навальному, який перебуває в ув'язненні, ухвалили суворий вирок: після того, як суд засудив його до нових 19 років колонії суворого режиму, його негайно відправили в карцер. Однак журналісти CNN зазначають, що це неймовірно відрізняється від того, якого покарання зазнав, а, точніше, не зазнав, Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнер".

Ще в червні Пригожин очолив невдалий заколот, що став найбільшим випробуванням для президента Росії Володимира Путіна за більш ніж два десятиліття його правління. Коли війська Пригожина зупинилися біля Москви, Путін у телезверненні заявив, що на тих, хто став на "шлях зради", чекає покарання. Майже два місяці потому з шефом "Вагнера" цього просто не сталося.

Що ще більш дивно, Пригожин поводився абсолютно розкуто після червневого повстання.

Лише за кілька тижнів після "смути" Пригожин з'явився в кулуарах нещодавнього саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, потискаючи руку високопоставленій особі з Центральноафриканської Республіки (ЦАР).

Євген Пригожин із дипломатом із ЦАР Фото: Facebook

Дивно, але Пригожин, який останніми місяцями з'являвся виключно в камуфляжі, цього разу вибрав сорочку-поло і джинси.

Ще більш дивно, як російські дипломати намагаються пояснити той факт, що Пригожин залишився на волі після вбивства російських військових і кількох збитих вертольотів ЗС РФ.

Крістіан Аманпур із CNN зіткнулася з Андрієм Келіном, послом Росії в Сполученому Королівстві, 4 серпня, і запитала російського дипломата з приводу дивної появи Пригожина після заколоту.

Келін пояснив, що Путін вирішив залишити минуле в минулому.

"Президент кваліфікував це, коли це почалося. Тепер ми визнаємо деякі героїчні подвиги груп Вагнера", — заявив Келін, натякаючи на діяльність ПВК у Бахмуті на сході України.

Однак Аманпур продовжував тиснути на Келіна.

"Що хотілося б зрозуміти, чому такі люди, як Кара-Мурза, Навальний та інші, сидять у в'язниці за словесний протест і незгоду з російською владою, а Пригожин, який намагався здійснити переворот проти Кремля, можливо, навіть проти самого президента — озброєний переворот, — усе ще залишається на волі та перебуває в РФ? Його сфотографували на зустрічі з африканськими лідерами під час саміту в Санкт-Петербурзі, чому він не сидить у в'язниці за зраду?", — запитав журналіст.

Келін спочатку ухилився від відповіді, заявивши, що не пам'ятає, щоб російські солдати загинули під час заколоту Вагнера. Під тиском журналіста посол визнав, що в нього немає пояснень того, що відбувається.

Вагнерівці в Ростові-на-Дону Фото: sud.ua

Експерти вважають, що бос "Вагнера", як і раніше, має цінність для Путіна, навіть попри те, що авторитет обох чоловіків зменшився.

"Зв'язки Пригожина з Кремлем явно постраждали. Але оскільки після заколоту Путін втратив ще більше свого впливу, схоже, він вважає, що збереження Пригожина ще має якусь користь", — сказала Кендіс Рондо, директор Future Frontlines, розвідувальної служби в аналітичному центрі New America.

Євген Пригожин і Володимир Путін Фото: ТАСС

За словами Рондо, ділова хватка Пригожина і його вміння приховувати комерційну вигоду за допомогою непрозорої мережі підставних компаній і офшорних операцій є активом путінської Росії, яка постраждала від масштабних західних економічних санкцій.

"Наразі мережа підставних компаній Пригожина — найкраща страховка, яка є у Путіна, щоб зберегти російську військову економіку. Але навряд чи так буде завжди — зрештою щось має статися. І є велика ймовірність, що коли це станеться, ми побачимо більш видовищні події ближче до кордону між Польщею та Білоруссю", — зазначає Рондо.

Вона має на увазі нещодавню передислокацію деяких бійців ПВК "Вагнер" до Білорусі. Цей крок — вочевидь, частина угоди, укладеної з метою покласти край червневому заколоту, — уже викликав тривогу в Польщі, члену НАТО, розташованому по сусідству з Білоруссю.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що 100 військовослужбовців Вагнера рухалися до вузької смуги землі між Польщею і Литвою, можливо, з наміром перетнути кордон під виглядом мігрантів.

Незрозуміло, скільки саме вагнерівців перебуває в Білорусі і чи є в них доступ до важкого озброєння. Але Моравецький, схоже, вказував на один потенційний сценарій злочинів Вагнера: сприяння деякій дестабілізації вздовж східного кордону НАТО.

Африканський слід ПВК "Вагнер"

А ще є плани Пригожина на інший регіон: вразливі та нестабільні країни Африки, де ПВК "Вагнер" уже провела серію операцій.

"Щоб уникнути таємниць і залаштункових розмов повідомляю, що група Вагнера продовжує свою діяльність в Африці, а також на навчальних центрах у Білорусі", — сказав Пригожин в аудіозверненні, опублікованому в Telegram.

Сили Пригожина вже залучені до дій у Судані, де він постачав ополченців, які воюють із суданською армією, і широко діяли в ЦАР і в Лівії.

Вагнерівці в Африці Фото: CBS

Він також може продовжувати свої справи в Нігері після недавнього військового перевороту, який загрожував спровокувати велику регіональну кризу. У недавньому повідомленні Telegram Пригожин натякнув, що Wagner може бути готовий запропонувати там свої послуги.

"Те, що сталося в Нігері, назрівало роками. Колишні колонізатори намагаються тримати у вузді народи африканських країн. Щоб тримати їх у вузді, колишні колонізатори наповнюють ці країни терористами і різними бандформуваннями. Таким чином, створюється колосальна криза безпеки", — заявив він, зазначивши, що "населення страждає".

"І в цьому причина любові до ПВК "Вагнер", у цьому висока ефективність ПВК "Вагнер". Тому що тисяча бійців ПВК "Вагнер" здатні навести лад і знищити терористів, не даючи їм заподіяти шкоду мирному населенню держав", — резюмував Пригожин.

Але варто зазначити, що заява Пригожина розходилася з точкою зору МЗС Росії, яке закликало до "негайного звільнення" президента Нігерії Мохамеда Базума військовими.

І в цей момент ситуація в РФ стає ще цікавішою. Кинувши виклик Путіну й уникнувши покарання, Пригожин, схоже, створив центр тяжіння, що конкурує з Кремлем.

У своєму недавньому аналізі Тетяна Станова, старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії, сказала, що Пригожин фактично зруйнував "вертикаль влади" — давню путінську систему правління зверху вниз.

"Розрекламована "вертикаль влади" Путіна зникла. Замість сильної руки — десятки мініПригожиних, і хоча вони можуть бути передбачуванішими, ніж лідер Вагнера, але не менш небезпечні. Усі вони прекрасно знають, що постпутінська Росія вже тут — навіть коли Путін залишається при владі — і що час братися за зброю та готуватися до битви за владу", — зазначила Станова.

Нагадаємо, раніше пресслужба Міноборони Великої Британії повідомила, що РФ, імовірно, перестала фінансувати приватну військову компанію "Вагнер".

У разі, коли РФ перестала платити ПВК "Вагнер", її може фінансувати Білорусь і Олександр Лукашенко.