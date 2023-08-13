РФ могла перестати фінансувати ПВК "Вагнер": у британській розвідці назвали ймовірного спонсора

Найімовірнішим спонсором ПВК "Вагнер" є Білорусь, для якої це є "потенційно небажаним витоком скромних білоруських ресурсів", уточнили в розвідці.

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Російська Федерація, ймовірно, перестала фінансувати приватну військову компанію "Вагнер". Про це повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Є реалістична ймовірність того, що Кремль більше не фінансує групу", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що ПВК "Вагнер" може рухатися до процесу скорочення чисельності та реконфігурації для того, аби заощадити кошти на зарплатні.

Після військового заколоту в червні Росія діяла проти бізнес-інтересів власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У випадку, коли РФ перестала платити ПВК "Вагнер", її може фінансувати Білорусь. Проте це було б "значним і потенційно небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

ПВК "Вагнер" у Білорусі

Раніше росЗМІ повідомляли, що ПВК "Вагнер" припинила своє існування на території РФ, тоді більшості "вагнерівців" запропонували перейти під командування голови Міноборони РФ Сергія Шойгу, а інші передислокувалися в Білорусь.

20 липня пресслужба Міноборони Білорусі повідомила, що найманці "Вагнер", які прибули до Білорусі, розпочали навчання білоруського армійського спецназу. 19 липня в Telegram-каналі Пригожина з'явилося відео, на якому засновник групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вітає своїх солдатів у Білорусі, проте його справжність викликала сумніви. У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 20 липня йшлося про те, що в Білорусі можуть побудувати ще одну базу, в якій розмістять бійців ПВК "Вагнер".

8 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Білорусі перебувають 6,5 тисячі найманців з ПВК "Вагнер". З його слів, їх можуть застосувати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Того ж дня у ЦНС припустили, що Росія може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції з тиску на країни Європи для того, щоб змусити країни ЄС зменшити підтримку України. 10 серпня стало відомо що найманці ПВК "Вагнер" намагалися чинити психологічний тиск та імітували прибуття на кордон з Польщею. Маневри вздовж білорусько-польського кордону здійснювали близько 250 бійців.

9 серпня у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що, ймовірно, угода, в межах якої ПВК "Вагнер" опинилися в РБ, зірвалася. Американські аналітики заявили, що найманці ПВК "Вагнер" зберігають присутність на об'єктах в Білорусі, тому важко сказати, чи повернутися вони на територію РФ. На супутникових знімках видно велику кількість машин в їхньому таборі в Білорусі, що вказує на збільшення кількості техніки у період з 1 по 9 серпня.

Нагадаємо, 7 серпня в Білорусі поблизу польського та литовського кордону розпочалися військові навчання. У британській розвідці повідомили 11 серпня, що це є частиною планового процесу підготовки білоруських військових. Бійці ПВК "Вагнер", ймовірно, виступають як консультанти, які мають досвід реальних бойових дій.