ПВК "Вагнер" у Білорусі: в ISW розповіли, чи можуть найманці повернутися до Росії (фото)

Зі слів американських аналітиків, на свіжих супутникових знімках видно значну кількість машин в таборі "Вагнера" у Білорусі, що вказує на збільшення кількості техніки у період з 1 по 9 серпня.

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Найманці ПВК "Вагнер" зберігають присутність на об'єктах в Білорусі, і наразі важко сказати про можливість їх повернення на територію Росії. Про це йдеться у звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Дослідники повідомляють, що джерело, близьке до "вагнерівців", опублікувало 10 серпня знімки, що говорять про активність найманців в Брестській області. Зокрема, на них видно, що інструктори "Вагнера" продовжують навчати білоруських військових.

"На свіжих супутникових знімках видно значну кількість машин в таборі "Вагнера" в Цілі, і може навіть вказувати на те, що в період з 1 по 9 серпня на базу прибуло більше машин", — зазначили аналітики.

Фото: ISW

Фото: ISW

У ISW наголосили, що наразі не виявили ознак, що спростовують недавні припущення від 8 серпня про те, що ПВК "Вагнер" доставила автобусами від 500 до 600 найманців з Білорусі в Краснодарський край, Воронезьку і Ростовську області.

"Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поки ніяк не коментує цю суперечливу інформацію ні безпосередньо, ні через посередників, як він це робив раніше, Ймовірно, Пригожин не має повної свободи коментувати майбутнє свого дітища", — йдеться у звіті.

Що відомо про "вагнерівців" у Білорусі?

Раніше 10 серпня, Фокус писав, що найманці з російської приватної військової компанії "Вагнер" намагаються чинити психологічний тиск та імітують прибуття на кордон з Польщею. Зокрема, близько 250 найманців з ПВК "Вагнер" здійснювали маневри вздовж білорусько-польського кордону, розповіли у підпіллі.

Нагадаємо, 8 серпня у ЦНС припустили, що РФ може використовувати "вагнерівців" для підтримки інформаційної операції з тиску на країни Європи. Мета якої полягає в тому, аби змусити країни ЄС зменшити підтримку України.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 9 серпня йшлося про те, що, ймовірно, угода, в межах якої бійці ПВК "Вагнер" опинилися на території Республіки Білорусь, зірвалася. Російське інсайдерське джерело розповіло про перший етап виходу найманців із Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей Російської Федерації. Переміщення здійснюється групами по 500-600 осіб.

Також 8 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Білорусі перебувають 6,5 тисячі представників ПВК "Вагнер", які здатні провокувати Польщу і Литву. Для них створюють новий табір поблизу населеного пункту Зябровка. Це може свідчити про наміри застосувати їх для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.