ЧВК "Вагнер" в Беларуси: в ISW рассказали, могут ли наемники вернуться в Россию (фото)

По словам американских аналитиков, на свежих спутниковых снимках видно значительное количество машин в лагере "Вагнера" в Беларуси, что указывает на увеличение количества техники в период с 1 по 9 августа.

Related video

Наемники ЧВК "Вагнер" сохраняют присутствие на объектах в Беларуси, и пока трудно сказать о возможности их возвращения на территорию России. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Исследователи сообщают, что источник, близкий к "вагнеровцам", опубликовал 10 августа снимки, говорящие об активности наемников в Брестской области. В частности, на них видно, что инструкторы "Вагнера" продолжают обучать белорусских военных.

"На свежих спутниковых снимках видно значительное количество машин в лагере "Вагнера" в Цели, и может даже указывать на то, что в период с 1 по 9 августа на базу прибыло больше машин", — отметили аналитики.

Фото: ISW

Фото: ISW

В ISW подчеркнули, что пока не обнаружили признаков, опровергающих недавние предположения от 8 августа о том, что ЧВК "Вагнер" доставила автобусами от 500 до 600 наемников из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области.

"Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пока никак не комментирует эту противоречивую информацию ни напрямую, ни через посредников, как он это делал раньше, Вероятно, Пригожин не имеет полной свободы комментировать будущее своего детища", — говорится в отчете.

Что известно о "вагнеровцах" в Беларуси?

Ранее 10 августа, Фокус писал, что наемники из российской частной военной компании "Вагнер" пытаются оказывать психологическое давление и имитируют прибытие на границу с Польшей . В частности, около 250 наемников из ЧВК "Вагнер" осуществляли маневры вдоль белорусско-польской границы, рассказали в подполье.

Напомним, 8 августа в ЦНС предположили, что РФ может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы. Цель которой заключается в том, чтобы заставить страны ЕС уменьшить поддержку Украины.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 9 августа говорилось о том, что, вероятно, сделка, в рамках которой бойцы ЧВК "Вагнер" оказались на территории Республики Беларусь, сорвалась. Российский инсайдерский источник рассказал о первом этапе выхода наемников из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области Российской Федерации. Перемещение осуществляется группами по 500-600 человек.

Также 8 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Беларуси находятся 6,5 тысячи представителей ЧВК "Вагнер", которые способны провоцировать Польшу и Литву. Для них создают новый лагерь вблизи населенного пункта Зябровка. Это может свидетельствовать о намерениях применить их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.