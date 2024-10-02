Прорывы пехоты РФ в "зоны смерти": командование вывело на новый уровень тактику "Вагнера"

Российские войска в последнее время прибегают к достаточно кровавой тактике: пытаются прорваться в так называемые "зоны смерти" в попытке занять хоть какую-то территорию. Подобные подходы были на вооружении и у ЧВК "Вагнер".

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Судя по всему, Минобороны РФ задалось целью вывести кровавую, но эффективную тактику ЧВК "Вагнер" на новый уровень. И если прежде в "мясорубку" бросали большей частью российских граждан, осужденных за те или иные преступления, то теперь в ход идут и мобилизованные. При этом предпочтение отдается пешим атакам или прорывам через минные поля на мопедах и мотоциклах, гольф-карах и багги. Командир батальона К-2 54-й ОМБр им. гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес сообщил, что в последнее время тяжелую бронетехнику используют значительно реже. Интервью опубликовано на YouTube-канале "Віддушівдушу".

В течение недели на позиции могут наступать только одна-две бронемашины, объяснил комбат.

"Массированных атак на технике, которые были три месяца назад, сейчас нет. Одна-две, максимум три единицы бронированной техники, могут поехать в неделю. Немного мопедов, мотоциклы, багги. А большей частью — пешком. 90% — это пешие атаки. От трех до 15. В день может от одной до четырех-пяти групп идти. Максимально шло пять, на каждую роту приходилось по группе", — объяснил он.

По словам Вереса, в его зоне ответственности у противника на мопедах еще не было успехов.

"Он заезжал на позиции, запрыгивал. Возможно, из 30 атак две-три были удачными. Три — не больше", — объяснил Верес, добавив, что на мотоциклах быстрее добраться до позиций, поскольку скорость передвижения быстрее, чем у пехотинцев, к тому же на транспорте пехотинец меньше устает.

Российская мототехника преимущественно используется в полях, но не в лесостепной местности, что позволяет военным РФ не так уставать.

"У любого мототранспорта скорость в среднем 30-40 км/ч по пересеченной местности. Человек идет со скоростью 10-5 км/ч. Если хотя бы доезжает до позиций, у него хотя бы силы остаются — и штурмануть, и еще побегать. И берет на себя г*** (оружия) разного побольше. Так что он действенный, не такой действенный, конечно, как на технике, но действенный. И какая местность, если это поле, то, конечно, на мопеде лучше. А если лесостепь, то куда он на мопеде доедет", — объяснил Верес.

Прорывы в "зоны смерти"

Возле позиций есть так называемые "килл-зоны", где противник теряет значительно больше. Подобные участки есть в каждой роте — по две-три. Кирилл Верес объяснил, что в такие районы ему порой удавалось заманивать противника.

По словам военнослужащего, российские войска действуют, казалось бы, не вполне логично — наносят удар в зону, из которой где с высокой долей вероятности обратной дороги уже не будет

"Была такая ситуация, я сказал командиру, что если я их сюда запущу <…> мы тут реально сможем положить взвод, а может и два. Мы в том месте за три недели положили роту врага. Мы их подпустили ближе на 300 метров, но какие потери понес противник! Очень большие. Так что мы запускаем, и это нормально практикуется", — добавил он.

По данным источников Фокуса в Силах обороны, сейчас наблюдается крен в сторону стремительных, но более рисковых российских штурмов меньшей численностью. Российские войска пытаются прорваться через поля на мотоциклах, джипах или БМП. Прежде ВСУ удавалось наносить урон противнику, когда тот атаковал большими скоплениями войск.

"Тут отлично выступала наша арта, минные заграждения, дроны добивали. Сейчас противник атакует небольшими группами людей, которые ведут себя как дроны. Мчатся через поля на мотоциклах, джипах или БМП в один конец, выпадают в посадке, после чего штурмовать их и нести потери приходится уже нам. Что у них в головах, как их зомбируют?" — задался вопросом собеседник.

По данным источника, в распоряжении ВСУ такого ресурса нет, и редкий пехотинец ведет стрелковый бой на равных.

Мопедные штурмы и тактическое наследие ЧВК "Вагнер"

На днях украинские защитники из 30-й ОМБр отразили штурм позиций, в котором задействовали 10-14 мотоциклов.

"Мопедные штурмы" российских войск

В ВСУ сообщили, что такой "мопедный штурм" проходил на участке трассы E-40 (главной дороге, идущей из Донецка в Харьков), где проходит линия боевого столкновения в районе села Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области.

О том, что российские войска применяют тактику малых групп на Покровском направлении писало и немецкое издание Bild. Сообщалось о группах по 50-100 человек для штурмов. Таким образом пытаются закрепиться в окрестностях города Селидово. Но при этом потери составляют до 90%. Сообщалось, что до последнего укрепленного района перед Селидово доходило 5-10% оккупантов, остальные погибали или получали тяжелые ранения.

Подобная тактика была свойственна ЧВК "Вагнер". Но такие методы считались достаточно "ресурсоемки". Компания несла значительные потери в живой силе и расходовала множество боеприпасов. В марте 2023 года Евгений Пригожин сообщал, что ему требуется 10 тысяч тонн боеприпасов ежемесячно.

В Центре национального сопротивления в декабре 2022 год оценивали, что, хотя и практиковались так называемые "мясные" штурмы, квалифицированный личный состав и руководство группировки в рискованных штурмах позиций ВСУ все же не участвовало.

Почему россияне не отправляют на штурмы бронетехнику

О том, что российские войска практически перестали отправлять на штурмы бронетехнику, рассказал и Сергей Варакин, командир подразделения БПЛА 58-й бригады.

Во время штурма с использованиям бронетехники весь экипаж находится внутри БМП или БТР — и погибает при атаке FPV-дрона. Чаще ВС РФ проводят штурмы на багги, мотоциклах и квадроциклах.

"Когда один FPV летит на 20 мотоциклистов, он убьет только одного", — пояснил боец 58-й бригады, уточнив, что российские войска часто прибегают к смене тактики. Анализируют и исправляют ошибки.

Егор Фирсов, старший сержант из роты БПЛА, рассказал, что его не было на передовой всего несколько дней. И за это время россияне успели изменить свои подходы.

Этого времени хватило. С помощью разведывательного беспилотника он изучает положение дел на передовой, но теперь в поле его зрения оказываются не танки или же артиллерийские орудия. Чаще всего — обнаруживаются багги, мотоциклы и гольф-кары. С помощью такого транспорта оккупационные войска и пытаются продвигаться.

Фирсов объяснил, что его отряд, состоящий из 12 военнослужащих, в первой половине прошлого месяца был дислоцирован в районе Покровска и Торецка. За месяц его подразделение наносит российским войскам потери — около 200 военных целей.

На то, что колонны бронетехники проще уничтожать, чем небольшие группы войск, указывают и недавние события на передовой. 1 октября 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада сообщила, что в районе села Константиновка Донецкой области российские войска пошли в пехотный штурм с 11 ББМ и 8 танками. Но ВСУ массированную атаку отразили.

По данным подразделения, колонны техники натолкнулись на мощное сопротивление десантников. За счет слаженной работы четыре танка и две бронемашины были уничтожены, вместе с 23 военными РФ. Выжившие вернулись обратно, уточнили в 79-й ОДШБр.

На днях в штурмах под Волчанском ВС РФ использовали 17 МТ-ЛБ, 3 танка и более сотни военнослужащих. По данным 24-й ОШБр, 16 тягачей МТ-ЛБ уничтожены, также подбит 1 танк.

Напомним, что россияне пытались штурмовать позиции ВСУ на мотоциклах также и в начале августа возле Невельского.

Ранее сообщалось, что в июле на Кураховском направлении российские войска во время атаки оставили 56 бронемашин, в числе прочего были и мотобайки, и багги.