ЗМІ встановили місцезнаходження Пригожина в Білорусі за відео (скріншоти)

Відео, опубліковане пресслужбою російського підприємця, зняли ввечері. На ньому можна розглянути обриси, схожі на профіль Пригожина.

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У середу, 19 липня, було опубліковано відео, на якому засновник групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вітає своїх солдатів у Білорусі. Тепер же вдалося з'ясувати, де ці кадри знімалися, повідомляє Sky News.

Відео зняли у вечірній час, на ньому можна розглянути обриси, схожі на профіль Пригожина.

"Ми билися чесно", — сказав чоловік у кадрі, схожий на ватажка найманців, додавши, що його підопічні багато чого зробили для Росії, а те, що відбувається на фронті, — ганьба, до якої вони не мають стосунку.

П'ятихвилинний ролик з'явився в Telegram-каналі Пригожина, але його справжність викликала сумніви.

OSINT-команда Sky News верифікувала місце, де знімали відео, як військову базу "Ціль" у південній частині Білорусі.

Кадри, на яких, судячи з усього, зображений Пригожин на тлі будівлі.

Чоловік, схожий на Пригожина

Та сама будівля на кадрі, вид зверху.

Місцезнаходження Пригожина

Літак Пригожина приземлився в Білорусі напередодні вранці, а кадри були зняті цього тижня. Однак точний час і місце, де було знято відео, невідомі.

Місце, де перебуває Пригожин, стало предметом обговорення після збройного заколоту минулого місяця.

Нагадаємо, що Пригожина вперше помітили в Білорусі, поруч із ним перебував командир ПВК Дмитро Уткін.

Також повідомлялося, що шеф МІ-6 розповів, як Кремль "придушив" заколот Пригожина.