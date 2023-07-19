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СМИ установили местонахождение Пригожина в Беларуси по видео (скриншоты)

Евгений Пригожин
Фото: скриншот | Евгений Пригожин

Видео, опубликованное пресс-службой российского предпринимателя, сняли вечером. На нем можно рассмотреть очертания, похожие на профиль Пригожина.

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В среду, 19 июля, было опубликовано видео, на котором основатель группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приветствует своих солдатов в Беларуси. Теперь же удалось выяснить, где эти кадры снимались, сообщает Sky News.

Видео сняли в вечернее время, на нем можно рассмотреть очертания, похожие на профиль Пригожина.

"Мы сражались честно", — сказал мужчина в кадре, похожий на предводителя наемников, добавив, что его подопечные многое сделали для России, а происходящее на фронте — позор, к которому они не имеют отношения.

Пятиминутный ролик появился в Telegram-канале Пригожина, но его подлинность вызвала сомнения.

OSINT-команда Sky News верифицировала место, где снималось видео, как военную базу "Цель" в южной части Беларуси.

Кадры, на которых, судя по всему, изображен Пригожин на фоне здания.

Мужчина, похожий на Пригожина Fullscreen
Мужчина, похожий на Пригожина

То же здание на кадре, вид сверху.

Местонахождения Пригожина Fullscreen
Местонахождения Пригожина

Самолет Пригожина приземлился в Беларуси накануне утром, а кадры были сняты на этой неделе. Однако точное время и место, где было снято видео, неизвестны.

Место, где находится Пригожин, стало предметом обсуждения после вооруженного мятежа в прошлом месяце.

Напомним, что Пригожина впервые заметили в Беларуси, рядом с ним находился командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Также сообщалось, что шеф МИ-6 рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина.