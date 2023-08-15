Украинцы в Израиле не могут обратиться к врачу: как решается проблема медстрахования, — СМИ

По данным местных журналистов, некоторые больницы были проинформированы о том, что текущее лечение украинцев не будет финансироваться. А инсайдеры назвали сложившееся положение "серьезным гуманитарным кризисом".

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Около 14 000 украинских беженцев, переехавших в Израиль с начала полномасштабной войны, оказались без права на медицинские услуги. Но сейчас проблема, связанная с медстрахованием украинцев, судя по всему, уже решается. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что у него состоялся разговор с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Он пообещал, что медицинское страхование для украинцев в Израиле останется в силе, а проблему решат быстро.

Кулеба отметил, что израильский коллега лично курирует вопрос, а также упомянул о том, что обсуждалась более широкая двусторонняя повестка.

Как решается проблема медицинских услуг для украинцев в Израиле?

На прошлой неделе ажиотаж вызвали заявления о том, что украинские беженцы, переехавшие в Израиль после начала полномасштабной войны с РФ, больше не смогут получить доступ к медицинским услугам из-за истечения срока действия страховок.

Моше Реувен Азман, главный раввин Украины, приветствовал положительный поворот в этом вопросе.

От имени еврейской общины он поблагодарил министра Эли Коэна, который, по его словам, проявил личную инициативу.

"Нет более гуманного поступка, чем помощь беженцам войны в трудные времена и облегчение их бремени", — сказал раввин.

На минувшей неделе израильские СМИ сообщали, что около 14 000 украинских беженцев, прибывших в Израиль с начала полномасштабного вторжения РФ, не имеют права на получение медицинских услуг. Из-за того, что министерство финансов не продлило срок действия страховок.

"Некоторые больницы уже были проинформированы о том, что текущее лечение не будет финансироваться. Инсайдеры охарактеризовали эту ситуацию как "серьезный гуманитарный кризис", — отмечали журналисты.

Посол Украины Евгений Корнийчук раскритиковал Израиль за прекращение медицинского страхования для беженцев.

В заявлении говорилось о том, что правительство Израиля не только отказалось продавать Украине вооружения, но и прекратило оказание медицинской помощи для беженцев, которые бежали в Израиль под угрозой убийства со стороны.

Напомним, что основная масса украинских беженцев в Чехии работает без отпусков и живет за чертой бедности.

Также сообщалось, что 10 000 украинских беженцев могут выдворить из Великобритании.