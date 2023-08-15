Россиянам испортили отпуск: авиакомпания из-за санкций отменила рейсы в Египет (видео)

Компания Boeing не продает в Россию запчасти для ремонта самолетов, поэтому россияне не могут вовремя добраться до мест отдыха: страдают в аэропортах и возмущаются ситуацией.

Related video

Российская компания Red Wings отменила несколько рейсов, которые везли россиян на отдых в Египет, Казахстан, Турцию и тому подобное. Власти РФ попытались надавить на перевозчиков — пригрозили уголовными делами. О ситуации написало агентство "Интерфакс".

Агентство отметило, что проблемы с рейсами Red Wings начались 12 августа и продолжались до 15 августа. 12 августа отменили ряд рейсов в Турцию: пассажиры сидели в аэропорту и страдали от жары, ожидая, пока их повезут в Анталию. Причина задержки — отсутствие борта из Турции по "техническим причинам".

Граждане РФ поделились с местными СМИ впечатлениями от ситуации. В частности, они отметили, что двое суток не могли вылететь в Анталью и у них "не выдержали невры". Также одна из пассажирок поделилась тревогой, что будет иметь мало дней на отдых в теплых краях: "Волнует, что отпуск пройдет... Мы туда приедем на день-два. Мы ждем рейса, а его постоянно откладывают".

Аналогичная ситуация — в аэропорту Анталии, где россияне также ожидают рейса, который вернет их на родину.

Ситуация с рейсами в Анталию

Кроме того, у некоторых пассажиров возникли проблемы с багажом: угрожают работникам аэропорта, что они встретятся с юристами.

Россияне пытаются получить багаж

15 августа аналогичная ситуация возникла с отдыхающими, которые направлялись на курорт в Египет — в город Шарм-эль-Шейх. Гражданам сообщили, что сломалось два из трех самолетов Boeing. В итоге 400 пассажиров несколько часов просидели в аэропорту Жуково, жалуясь на духоту. В тот же день задержали рейсы в Алма-Ату.

Россияне в аэропорту "Жуково" ждут рейс в Ешипет

Компания заверила, что людям предоставили возможность переночевать в гостиницах за счет авиакомпании. Тем временем искали работающие самолеты у других российских авиакомпаний.

Позже стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил об открытии уголовного производства по факту "ненадлежащего оказания услуг компанией Red Wings". В частности, следственный комитет решил выяснить, в чем же причина проблема задержек рейсов.

Между тем компания Red Wings заявила, что нашла возможности развезти пассажиров по назначению — соответствующее сообщение опубликовали в официальных соцсетях компании.

Отметим, в результате вторжения РФ в Украину компания Boeing отказалась обслуживать самолеты, которые она продала в Россию. Таким образом весь парк авиалайнеров "Боинг" — все 131 шт.(по состоянию на 2015 год) — потеряли возможность получать запчасти для ремонта и пользоваться другими сервисными услугами. Впрочем, несмотря на санкции, некоторые запчасти все же появлялись — благодаря "параллельному импорту" через третьи страны.

Напоминаем, международная комиссия исследовала компании, причастные к изготовлению барражирующих боеприпасов "Ланцет", которые используют ВС РФ. Выяснилось, что большинство из них до сих пор не попали под санкции ни от Украины, ни от ее партнеров.

Между тем украинские бойцы поблагодарили японскую компанию "Мазда": на фронте используют пикап этой фирмы, который продержался в боях более года.