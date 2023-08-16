Группа консерваторов хочет переломить мнение Республиканской партии США об Украине, — CNN

Группа "Республиканцы за Украину" запускает кампанию стоимостью 2 миллиона долларов. Она будет включать рекламу, транслируемую на общенациональном канале Fox News.

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Группа американских консерваторов "Республиканцы за Украину" хотят изменить мнение Республиканской партии США, чтобы она более лояльно относилась к увеличению военной помощи Киеву. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что уже в следующем месяце Конгресс США вернется из каникул. И просьба администрации президента Джо Байдена выделить дополнительные миллиарды на помощь Украине может стать испытанием для партии.

Издание пишет, что группа "Республиканцы за Украину" запускает кампанию стоимостью 2 миллиона долларов. Она будет включать рекламу, транслируемую на общенациональном канале Fox News во время первичных президентских дебатов Республиканской партии на следующей неделе в Милуоки, штат Висконсин.

Как рассказал журналистам представитель проекта Гуннер Рамер, в этом вопросе есть срочность.

"В целом, мы проводим фокус-группы с избирателями-республиканцами, и мы заметили снижение поддержки того, что мы считаем традиционной республиканской проблемой", — заявил он.

По словам журналистов, согласно общественному опросу, 55% американцев считают, что Конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. Среди них – 71% республиканцев. А 51% говорят, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине. Среди них – 59% республиканцев.

Напомним, что американские журналисты писали, что Байден испытывает Конгресс США, прося денег на помощь ВСУ. СМИ сообщили, что американский лидер сделал поддержку Украины визитной карточкой своей внешней политики. Он утверждает, что для американской безопасности важно противостоять агрессии в Европе.

Также сообщалось, что у Байдена верят, что Конгресс одобрит новую помощь Киеву. В Белом доме считают, что Конгресс одобрит выделение 24 млрд долларов, которые запросил американский президент, несмотря на то, что часть членов Республиканской партии в Палате представителей негативно высказывались о дополнительных средствах для Украины.