Настоящий зомби-апокалипсис: новый наркотик превращает людей в "ходячих мертвецов" (фото)

Кожу зависимых от нового опиоида покрывают язвы. В одном из районов Лондона улицы заполонили женщины и мужчины с ранами на теле.

Related video

В Лондоне наблюдается тревожная "эпидемия" абсцессов. Сотрудники службы борьбы с наркотиками подозревают, что в продаже появился новый опиоид. Деталями происшествия поделились репортеры Mirror.

В материале говорится, что один из районов английской столицы сравнивают с "зомби-апокалипсисом" из-за количества больных людей, которые спят прямо на улице. Все они имеют заметные раны на коже.

По данным СМИ, наркозависимые люди становятся жертвами дилеров, которые продают синтетические опиоиды "новой волны". В общественной организации Coffee Afrik предполагают, что новый наркотик — альтернатива героину, которая вызывает сильную зависимость. Наблюдения показали, что прием неизвестного вещества приводит к таким неприятным симптомам, как язвы на коже, состояние кататонии и агония.

Журналисты видели, как один из мужчин потерял сознание от боли, лежа на полу. Сообщается, что обе его ноги были в крови и покрыты язвами с гноем. Социальный работник увидел "тревожную сцену" и позвонил в службу 999.

В Coffee Afrik рассказали, что за последние несколько недель жертв неизвестного наркотика появляется все больше. Представители общественной организации видели людей, у которых на теле возникали дырки "размером с мяч для гольфа" и гнили конечности. Они убеждены, что опасное вещество продают зависимым под видом героина или крэка.

"Я думаю, что нам нужно много экспертов, нужны правильные люди, чтобы собраться вместе и выяснить, что именно происходит. У меня нет ответов, потому что я не квалифицирован, я не медик и не представитель местных властей. По собственному опыту я знаю, что становится все хуже", — заявил представитель организации Махамууд Али.

В СМИ подчеркнули, что ранее появление язв на телах наркозависимых в США связывали с приемом вещества ксилазин — успокоительного средства для животных. По оценке специалистов, на популярность синтетических наркотиков в мире повлиял запрет талибами опиумного мака в Афганистане. Эксперты объясняют, что это остановило поток героина.

В материале говорится, что, если ксилазин смешивается с сильными синтетическими опиоидами, он может стать смертельным. Прием вещества может замедлить дыхание человека и сократить частоту сердечных сокращений. По данным медиа, в США заметно возросло количество смертей от передозировки смеси ксилазина с фентанилом.

Журналисты пообщались с наркозависимыми. Они объяснили, что для вступления в программу реабилитации необходимы несколько недель, ведь центры поддержки перегружены.

"В одном общежитии для бездомных, которое предлагает услуги от зависимостей, сказали, что они не видели никаких признаков симптомов, похожих на зомби, но утверждали, что наблюдался рост количества обращений от наркозависимых", — передали репортеры.

Глава кафедры зависимостей в Королевском колледже психиатров доктор Эмили Финч объяснила, что наркологические службы столкнулись с серьезным кризисом из-за нехватки рабочей силы. Это повлияло и на лечение, которое получают пациенты.

"Мы действительно не знаем, это начало действительно большой проблемы, или это только вспышка — у нас были вспышки и раньше", — отметила она.

Фото: Mirror Фото: Mirror

Напомним, парень по имени Хавьер, утверждает, что находится в 2027 году. В качестве доказательства он публикует видео из безлюдных туристических мест в Риме. По его словам, в будущем "путешественник во времени" — единственный живой человек.

Женщина в Австралии достала из потолка дома двух питонов. Женщина вытащила змей через небольшое отверстие над своей кухней.